楊柳吹17級風！綠島「恐怖第一排」畫面曝光　小貨車慘掀翻

記者周亭瑋／綜合報導

中颱楊柳暴風圈已觸陸，首當其衝的東部地區迎來強風豪雨，蘭嶼、綠島更出現17級以上強陣風。「綠島南寮漁港」即時影像顯示，天色一片灰暗，強風更將路邊小貨車掀翻，稍早「鏡頭君」還一度陣亡了。

根據最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東南南東方近海，向西北西移動，其暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

從「東海岸即時影像-綠島南寮漁港」可見，天色猶如傍晚、一片灰濛濛，強風不僅使路樹狂晃，甚至吹翻停放路邊的小貨車，也有一大塊板狀物被吹入海中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小貨車被吹翻。（圖／翻攝自YouTube／東海岸即時影像-綠島南寮漁港）

不僅如此，「鏡頭君」因狂風暴雨不斷震動，數度鏡頭全模糊，過程中還一度陣亡，不過稍早已恢復連線。

許多網友湧入留言區，洗版驚呼「颱風第一線」、「​​風這麼強喔！小貨車都翻車了」、「快撐不住」、「大概10：43有東西被吹飛」、「​​車翻了」。

▲綠島狂風暴雨。（圖／翻攝自YouTube／東海岸即時影像-綠島南寮漁港，下同）

另外，氣象署氣象預報科長劉宇其指出，目前颱風眼已經十分清晰，直徑約50公里，厚實強對流開始襲擊花東、綠島及蘭嶼地區，並在蘭嶼、綠島出現超過17級強陣風，台東太麻里、成功也有11至13級，未來風力會更為增強。

他也強調，雖然颱風眼通過期間將有風雨暫歇情形，但後續的強對流移入，將會帶來最劇烈的強風豪雨，提醒民眾不可輕忽。