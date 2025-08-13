超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽驚呆：我這被掃空

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

受到颱風和之前的豪雨影響，菜價普遍上漲。一名網友今逛超市時，發現只剩金針菇沒漲價，而馬鈴薯、胡蘿蔔等則波動不大。PO文掀起熱烈討論，不少婆媽直呼，「昨天也去買兩包」、「颱風天就要吃根莖類和菇類」。

網友今在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，全場只剩金針菇沒漲價，不僅一包10元，還有滿滿一箱；另外，馬鈴薯、胡蘿蔔跟其他菇類的價格，波動也不算大。

對此，大票網友十分有感，紛紛回應「我覺得全聯比菜市場便宜」、「剛剛聞到鄰居煮統一肉躁麵的味道」、「三色豆：豌豆紅蘿蔔玉米也是高纖食物，先渡過難關」、「而且永遠都在」、「大全聯也是全場菇菇最便宜」、「菜商老婆路過，最近菜又貴又醜」、「對！還有洋蔥、豆芽」、「幾乎都大漲了」、「颱風蔬菜大漲，真的只能吃菇了，唯一平價」、「竟然還有貨，這10元金針菇我家附近全聯都被掃光」。

▲滿滿一整箱金針菇。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

另外，雖然這陣子全台菜價飆升，不過北農今指出，今日進貨量比昨日略減，加上明日休市，且楊柳颱風來襲，受到成交價格偏高與拍賣中下雨影響，承銷人購買意願不高，交易市況遲緩，導致各菜種行情跌多漲少。

北農表示，葉菜類跌多漲少，甘藍價格上漲5元，大白菜價格下跌3元，青江菜則下跌28元，苦瓜下跌4元，根莖類、花果類都是跌多漲少；另外，青蔥價格則上漲80元。

