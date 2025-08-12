32A小胸突然升至G罩杯　嬌小女得巨乳症崩潰：重到無法走路

▲胸部在短時間內急速生長，讓女子十分痛苦。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

南非一名25歲女子胸部突然長大，原本是A罩杯的她，胸部在幾個月內升了5個罩杯，尺寸變成34G，突如其來的變化讓她無論去哪都成為人們關注的焦點，除了不自在，多出的重量也導致背部和膝蓋疼痛，只是走一小段路也很痛苦，嚴重影響到生活。

女子蜜雪兒(Michelle Sekwena)在網路上分享，身材嬌小的她原本十分滿意自己的A罩杯，然而某天胸部突然感覺疼痛，而且發癢脹紅，尺寸後來開始長大，在短短幾個月之內從32A激升至34G。

蜜雪兒就醫發現，原來自己罹患了巨乳症，這種罕見疾病通常出現在青春期、懷孕、肥胖、自體免疫疾病或是荷爾蒙失調等原因，導致乳房快速生長，全球僅300案例。

雖然擁有傲人身材，蜜雪兒卻變得不開心，因為無論她去哪，總是會招來異樣眼光，「人們都以為我懷孕了，會取笑我或是一直盯著我看，讓我很沒自信，重量也導致我背部和膝蓋疼痛，每天都無法好好休息或睡覺」。

蜜雪兒後來決定動縮胸手術，但由於手術費要價15萬蘭特（約台幣25萬元），所以她將自己的故事分享在網路上，成功獲得關注，最後在眾多網友的幫助下募得足夠費用，於今年2月動了手術，將胸部尺寸縮減為34D，現在她對手術結果非常滿意，感覺如獲新生，希望巨乳症未來不會再復發，能維持現在的尺寸。