女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

▲女子在馬桶發現一生物爆紅。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子準備要去上廁所時，竟然在馬桶中發現一隻蝙蝠，把她嚇了一大跳，她把事件分享在網路後爆紅，影片獲得500多萬點閱，由於她在腿上發現神秘傷痕，引發大量網友留言勸她一定要去就醫。

居住在加拿大蒙特婁市的女子道爾(Alison Doyle)，在家中廁所發現一隻意想不到的生物，當她打開馬桶蓋準備上廁所時，竟然看到一隻蝙蝠在裡面。

@tismpump_ THIS IS SO FUNNY NOW IM AT THE HOSPITAL LIKE WHAT ♬ original sound - tismpump_

道爾表示，那間廁所她非常少使用，所以也不知道蝙蝠在裡面待了多久，本來以為蝙蝠還活著想要救起，後來發現已經死亡，便決定把屍體直接沖掉。

道爾將影片分享在網路上爆紅，獲得500多萬點閱，由於她提到腿上出現了不明傷痕，獲得超過百名網友留言，提醒她一定要去就醫，「家中如果發現蝙蝠，請你務必去醫院做個檢查，小心為上」、「再小的刮痕都有可能感染狂犬病」。

道爾後來在其他影片中更新近況，由於她患有自閉症，除非有必要不然真的不想出門，可是實在太多網友建議她一定要去就醫，最終她來到了急診室，醫護人員也認為她前來就醫是正確的決定，目前已施打預防狂犬病疫苗，後續仍需持續接受治療與觀察。