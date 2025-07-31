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39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

今年的「Ulwaluko」已經在不久前結束，外媒指出今年仍有39名少年死亡，數十名男孩因為參加割禮造成的感染而被迫切除部分陰莖。（圖／達志／美聯社）

▲今年的「Ulwaluko」已經在不久前結束，外媒指出今年仍有39名少年死亡，數十名男孩因為參加割禮造成的感染而被迫切除部分陰莖。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

多年來，南非地區的部落始終流傳著一種殘忍的青少年成年割禮儀式「Ulwaluko」，在過去5年間，有361名少年因為參加這項儀式死亡，數千人因為嚴重的術後感染必須切除部分陰莖。雖然已經有人出面呼籲停止這項危險的習俗，然而這項已經綿延了好幾個世紀的古老儀式仍在當地流傳。今年的「Ulwaluko」已經在不久前結束，外媒指出今年仍有39名少年死亡，數十名男孩因為參加割禮造成的感染而被迫切除部分陰莖。

據《每日郵報》報導，這項儀式由科薩族（Xhosa）舉行，標誌著從「男孩」走向「男人」的變化，參與者通常為16至26歲的青少年。根據當地傳統，沒有參與過、完成此一儀式的男性，會被排斥在部落會議、特定社交活動或婚姻之外，因此龐大的社會壓力會迫使許多青少年主動參與這項高風險的儀式。

外媒指出，每年都有數以萬計的青少年被帶往偏遠的訓練學校營地，參與這場為期大約3週的秘密儀式，在「學校」中學習各種生存技能以及「如何像個男人一樣行事」。這些儀式營地往往由部落長老帶領，只有相關成員與參加者能進入，訓練過程保密，洩密者可能遭遇嚴厲的懲罰甚至是殺害。

今年南非部落「奪命成年禮」結束　39名少年死亡、數十人切除陰莖

▲每年都有數以萬計的青少年被帶往偏遠的訓練學校營地，參與這場為期大約3週的秘密儀式。（圖／達志／美聯社）

在這場儀式的最後，會由沒接受過正統醫療教育的部落巫醫，以老舊的長矛或刀片替在場青少年進行割禮，由於重複使用同樣的刀具、未經足夠消毒、糟糕的包紮手法等各式各樣的原因，導致事後大量參與者出現感染、壞疽、敗血症等惡劣後果。不少少年會因此死亡，或因為嚴重的感染而切除部分陰莖。

在去年，「Ulwaluko」後就有93名青少年喪命、11人被迫截斷陰莖。而今年同樣造成39名少年喪命，並有數十名少年必須切除部分陰莖。

南非政府將這項悲劇歸咎於犯罪團伙經營的非法「啟蒙學校」。這些機構無視16歲以下不得參加儀式的禁令，又以高價向家庭收費，卻任由未受訓的醫師「操刀」，釀成致命後果。每年都有數百起關於這些非法學校強行綁架未足歲的少年並實施手術，強迫他們的父母支付費用才將這些少年送回的消息。

為遏制亂象，南非通過《傳統成年禮法》（CustomaryInitiation Act），要求所有參與註冊的合法啟蒙學校，傳統外科醫生需具備醫療資格，並要求合法機構能做到「割禮零死亡」的目標。

在啟動今年的「Ulwaluko」之前，南非合作治理與傳統事務部長赫拉比西（Velenkosini Hlabisi）曾宣稱要大幅降低死亡人數，「所有註冊的學校都要承擔責任，任何違反法律、危及生命的學校都會立即被關閉。」

赫拉比西強調：「我們不能接受更多的死亡，我們有責任為這些年輕人和他們的家人確保他們成年後的旅程是安全、有尊嚴、受尊重的，當然也是安全的。我們無法挽回去年或之前失去的生命，但我們可以確保沒有家庭再遭受同樣的痛苦，以此來紀念他們。」

南非政府指出，計畫在2029年將非法訓練學校數量從429所減半。

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