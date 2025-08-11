機上瘋狂腹瀉Hold不住　女慘引發「生物危害問題」被空姐送下機

▲女子自嘲在機上引發生物危害問題。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在網路上自爆尷尬糗事，她搭乘班機預計從葡萄牙返國時，途中因為吃壞肚子嚴重腹瀉，上吐下瀉讓她航程中只能霸佔廁所、完全無法離開，最後慘被空姐用輪椅推下飛機，引發「生物危害事件」，導致飛機的下趟航程被取消。

身為新人演員與網紅的29歲女子雷納森(Meghan Reinertsen)分享，她去年前往葡萄牙里斯本參加活動，預計搭乘班機返回美國紐澤西州紐瓦克市(Newark)時，8小時航程中突然發生食物中毒症狀。

雷納森表示，當航程剩下約30分鐘時，她突然覺得肚子一陣劇痛，「我全身都在冒汗，痛到想哭，肚子一陣陣絞痛」，當下顧不得機上安全帶警示燈亮起，立即衝到廁所中，瘋狂上吐下瀉無法停止，痛苦的呻吟聲搞到全機乘客都知道她的緊急狀況，最後慘被空姐用輪椅推下飛機。

雷納森表示，她事後才知道，由於她嚴重腹瀉與嘔吐的情況，讓航空公司擔心她在葡萄牙感染到不明病毒，為了其他乘客安全，特別將原計前往印第安納波利斯的航班取消，將班機送廠仔細消毒。

雷納森懷疑，是她上機前在機場吃的漢堡不乾淨，才會導致事件，在影片中自嘲，「原來我是一個生物危害，零號病人」，向當初所有因為她而航程受到影響的乘客道歉。

影片曝光後爆紅，獲得1千9百多萬點閱，有網友表示，他當初也在同飛機上，「我當時在現場，不但聽得到聲音還有氣味，但機上大家都很同情她的遭遇，並且慶幸她有撐到廁所。很開心現在得知你沒事」。