「南非紅寶石」能穩定血糖！醫師曝更多好處：抑制神經細胞凋亡

▲劉博仁提到，南非國寶茶有許多好處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

營養功能醫學專家、醫師劉博仁近日分享，許多民眾詢問國寶茶與康普茶是否對健康有益。他指出，兩者雖都被稱為「茶」，但原料、製程與健康效益差異甚大。國寶茶不含咖啡因，具抗氧化與心血管保護、抑制神經細胞凋亡等作用、康普茶則含有益生菌與有機酸，有助腸道健康，但也有糖與微量酒精殘留，建議視體質適量飲用。

劉博仁在臉書上表示，國寶茶來自南非，屬草本植物，與紅茶、綠茶不同之處在於完全不含咖啡因，適合易失眠或對咖啡因敏感者飲用。研究顯示，長期飲用有助降低壞膽固醇與三酸甘油脂，提升好膽固醇，並可穩定血糖、增強抗氧化能力，甚至能夠減少神經炎症、抑制神經細胞凋亡，有助減輕壓力與延緩神經退化。

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劉博仁解釋，康普茶由茶葉加糖以後，再經由SCOBY共生菌發酵而成，富含益生菌、多酚與有機酸，具抗發炎、抗氧化與代謝調節等潛力。雖然已有研究支持其改善腸道菌相、促進消化與緩解便秘的功效，但目前臨床證據仍有限，對血糖調控等作用尚待更多研究驗證。

▲劉博仁提到，南非國寶茶有許多好處。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



劉博仁提醒，康普茶因發酵過程中殘留糖分與微量酒精，對孕婦、兒童、免疫力低下者或血糖不穩定族群來說，應慎重考慮飲用時機與量。國寶茶則因不含咖啡因，較為溫和，適合日常飲用。兩者皆非治療疾病的解方，有病仍須就醫。

劉博仁最後說明，自己偏好飲用綠茶、烏龍茶與黑咖啡，但每個人的體質不同，選擇健康飲品應視個人狀況而定。他強調，無論選擇哪種茶飲，都應把握適量原則，並避免過度依賴，真正的健康需靠均衡飲食與專業醫療指導。