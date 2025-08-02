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台灣擬限制晶片出口反制 南非執政黨之一籲：政府儘速與台灣協商

▲▼外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

南非近日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。我外交部與相關部會研議反制措施，包括「限制晶片輸往南非」。南非聯合政府（執政黨）成員之一的「民主聯盟」（Democratic Alliance, DA）外交事務發言人史密斯（Ryan Smith）指出，由非洲民族議會（ANC）主導的錯誤外交政策形同「經濟自殺」，將危害國家經濟，呼籲南非政府應儘速與台灣展開協商，以保障南非製造業和勞工就業。

南非政府自去（2024）年十月起，兩度致函我國外交部，要求駐南非代表處遷離首都普斯托利亞，日前南非外交部更在未與我協商下，發布政府公報逕自將我國在南非兩個代表處名稱改為「台北商務辦事處」，更擅改地址改列為約翰尼斯堡。對於南非政府片面將我駐南非代表處更名及降等，外交部也於29日祭出反制措施，研議限制晶片輸往南非，並嚴正呼籲南非政府儘速與台磋商。
 
史密斯指出，南非正值與美國就關稅進行最後談判之際，卻因為南非外交部擅自降低南非駐館的級別，面臨台灣半導體晶片限制進口對經濟的「雙重打擊」。史密斯指出，台灣的半導體晶片是現今所有電子產品生產的關鍵零件，光是南非汽車產業就高度依賴這些晶片，每年向全球出口約3000億南非蘭特的汽車，創造了數以萬計的就業機會。

「未來的經濟成長仰賴半導體晶片的穩定供應，南非政府必須採取措施與台灣政府進行談判，以確保取得這項無可取代的關鍵技術。」史密斯強調，錯誤的外交政策決定和破壞性的經濟外交議程導致南非經濟陷入困境。史密斯批評，南非國際關係暨合作部長拉莫拉（Ronald Lamola）的決策形同「經濟自殺」，而這只是非洲民族議會（ANC）為了滿足政黨私利，而導致數以萬計的就業機會面臨風險，為了黨派政治利益而犧牲南非的經濟主權，人民卻要為此承擔代價。

史密斯認為，南非經濟正在發展，無法承受南非排除自身貿易夥伴選項的外交政策所導致的後果，正當南非需要推動積極的經濟外交議程來重振低迷的經濟、解決節節攀升的失業率時，非洲民族會議卻拒絕落實民族團結政府（GNU）追求「不結盟」外交政策的承諾。

史密斯呼籲，必須確實地界定南非的國家利益，並以此作為南非外交政策的依歸，不能再讓非洲民族會議的黨派利益，將南非經濟推向萬丈深淵。

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