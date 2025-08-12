專挑觀光客下手　男大生被3辣妹下藥迷昏「帳戶慘盜走64萬元」





▲觀光客遭3名女子下藥搶劫。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西傳出專門針對觀光客的搶案，2名英國男遊客被發現昏倒在沙灘上，遭3名女子下藥迷昏，當他們在醫院中醒來時，發現帳戶被盜刷16,000英鎊（約台幣64萬元）， iPhone也被這幾名女子偷走。警方後來將這3名女子逮捕到案。

巴西警方接到報案，2名英國受害者表示，身為大學生的他們近來到當地度假，在活動中結識了3名當地女子，眾人後來一同前往酒吧狂歡，有人遞給他一杯調酒，後來就失去知覺，被人發現昏迷在沙灘上。

受害者在醫院醒來時，發現帳戶被盜刷16,000英鎊，另一人還控訴，他們的iPhone也被這幾名女子偷走。警方後來確認，3名涉案女子為23歲的阿曼達(Amanda Couto Deloca)、26歲的瑪雅拉(Mayara Ketelyn Americo da Silva)與27歲的里維安(Rliveaiane Campos de Oiraira)。

路上監視器拍到，受害者搖搖晃晃走在沙灘上，然後倒地昏迷不醒時，3名女子立即逃離現場，最後上了一輛計程車的畫面。

警方調查發現，3名女嫌犯是性工作者，專門針對觀光客下手，之前曾因類似案件被判入獄6個月，如今又重施故技再度被捕，呼籲遊客到當地時要小心謹慎，避免飲用陌生人提供的飲料。