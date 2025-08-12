不爽搭機要關閉手機　女乘客暴怒「賞空姐巴掌」被強行送下機

▲女乘客為了手機攻擊空姐。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞一架航班上發生暴力事件，一名空姐為了航空飛行安全，要求一名女乘客關閉手機，沒想到因此引發女乘客不滿，還出手攻擊空姐，導致飛機緊急返回出發機場，女子被多名保全人員制伏。

事件10日發生在航空公司Ibom Air一架預計從拉各斯市(Lagos)飛往烏約市(Uyo)的國內航班上，當飛機即將起飛時，空姐要求一名女乘客關閉手機，女乘客不願意理會她的要求，堅持繼續使用手機，因此引發衝突。

From the cabin to the tarmac, it was all-round chaos as a female passenger on an Ibom Air flight from Uyo to Lagos caused a scene at the Murtala Muhammed International Airport on Sunday, assaulting an air hostess and clashing with airport security.



從網路流傳影片中可看到，女乘客不但拒絕關閉手機，還動手打了空姐的臉，不配合的態度最後導致飛行人員決定暫停航程，緊急將飛機返回拉各斯市機場Murtala Muhammed International Airport。

飛機安全落地後，機場保全人員抵達現場，從座位上押走了引發騷動的女乘客，女乘客被押走途中仍在瘋狂抵抗，並且與空姐大聲咆哮，最後被多名保全強行帶走。

事件爆紅後，航空公司聲明表示，他們對任何威脅乘客、機組人員或是不守規矩的暴力行為採取零容忍態度，目前已將那名女乘客列為終身禁止搭乘的黑名單。