國際

南非狩獵突遭「黑死神」反殺！　美百萬富翁瞬間斃命

▲▼非洲水牛。（圖／VCG）

▲非洲水牛每年在南非造成200人喪生，被稱為「黑死神」。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國德州百萬富翁沃特金斯（Asher Watkins）遠赴南非參加「導覽狩獵旅遊」（guided safari），在專業人員陪同下，沿途追蹤一頭素有「黑死神」之稱的非洲水牛，未料突遭巨獸「反殺」衝撞，瞬間斃命。

衛報、新聞週刊等外媒報導，這起事件3日發生在南非林波波省（Limpopo）的5萬英畝狩獵保護區內。

旅行社「康拉德弗馬克狩獵公司」（Coenraad Vermaak Safaris）表示，沃特金斯正與嚮導及追蹤員一起追蹤這頭健康的公水牛，巨獸沒有受傷，但卻越來越激動，隨後發起「突然且無端的攻擊」。

這頭非洲水牛體重預估達到1.3噸，以時速56公里高速衝撞，導致52歲的沃特金斯幾乎立刻死亡。

CVS執行董事弗馬克（Hans Vermaak）表示，「這是一起毀滅性事件，在這個難以置信的艱難時刻，我們的心與他的親友同在。」他強調公司全力協助家屬處理後事，並且配合當局調查。

沃特金斯是「沃特金斯牧場集團」（Watkins Ranch Group）的創辦人兼管理合夥人，專營豪華牧場土地買賣，同時也是達拉斯狩獵俱樂部（Dallas Safari Club）成員。他是一名經驗豐富的獵人，長期支持野生動物保育，並認為遵循倫理規範的狩獵，有助於永續保育。

根據野生動物旅遊網站「肯亞野生公園」（ Kenya Wild Parks）統計，非洲水牛每年在南非造成約200人死亡，堪稱非洲最危險的狩獵動物之一。

08/07 全台詐欺最新數據

539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

safari狩獵南非非洲水牛

