國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓官員怒轟台灣「外交失禮」登上韓媒：留下傲慢的印象

▲▼南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）。（圖／翻攝自臉書／박선영）

▲南韓真相和解委員會委員長朴宣映。（圖／翻攝自臉書／박선영）

記者柯沛辰／綜合報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）11日在臉書發文，批評台灣行政院官員原先約好8日見面，卻在前一晚臨時取消行程，讓原先精心訂製的中華民國國旗主題花藝、高級的韓式茶點及交換禮物通通白費，「如此無禮的行為，即使事隔三天，我仍感到極大的羞辱。」引發韓媒報導。

根據《韓民族日報》報導，朴宣映11日在文中指出，台灣的政務委員、人權及轉型正義處官員，事前提出2小時的會面，原定8日上午9點30分訪問首爾真相和解委員會，「卻在前一天傍晚，單方面取消了會面，還找了個讓人難以信服的藉口。」

報導指出，台灣訪問團取消了原定9點30分的會談，卻仍在當天上午11點如期出席了另一場與南韓歷史學者、工會代表的會談，且地點就在同區的飯店會議室，讓韓方質疑台灣方面刻意迴避官方機構交流。

朴宣映在文中批評「這是外交上的失禮行為」，因為秘書室早已花了不少錢訂製了一盆以台灣國旗為主題的花藝，還準備了高級、體面的韓式傳統點心作為茶點，連雙方交換的禮物都已確認好。「花錢的事也就罷了，但對方如此無禮的行為，即使事隔三天，我仍感到極大的羞辱。」

▲▼南韓官員怒轟台灣「外交失禮」登上韓媒：留下傲慢的印象。（圖／翻攝自臉書／박선영）

▲朴宣映表示，原先精心訂製的台灣（中華民國）國旗主題花藝，隨著台灣訪團爽約而泡湯。（圖／翻攝自臉書／박선영）

朴宣映回憶，「1992年，當我們閃電般地與台灣單方面斷交、高調地轉向與中國建交時，當時台灣應該也感受到類似的羞辱。不，他們感受到的，應該是比這更加深重的羞辱與背叛吧？但我對台灣曾懷有的複雜情感，就在今天早晨的那一刻全數瓦解了。」

朴宣映說，「上班後已經過了1個小時，我心情仍很混亂。雖然現在是上班時間，但我寫下這篇文章，是為了讓自己平靜下來，好繼續接下來的公務。今後，台灣將在我心中留下傲慢與無禮的印象。」

報導指出，原先預計訪韓的台灣官員，包括行政院政務委員林明昕、行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆等人，但台灣方面在前一晚以亞太經濟合作會議（APEC）相關日程為由，臨時取消了這次會面。

台灣駐韓代表處向當地媒體表示，由於台灣訪團8日上午9點臨時有APEC相關的緊急事務需要立即處理，因此無法參與同日上午9點30分的交流，經前一日傍晚向會面單位告知並請對方諒解，窗口單位也親切地表示理解、期待未來繼續交流。

08/10 全台詐欺最新數據

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

關鍵字：

南韓真相和解委員會朴宣映日韓要聞

