日本皇室出包惹人怨！18歲悠仁親王「遲到晚回家」　電車同學都受害

▲日本秋篠宮悠仁親王今年4月就讀筑波大學。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本皇室秋篠宮悠仁親王今年4月進入筑波大學就讀後，積極參與校園活動並加入羽毛球社團，但如今卻傳出他因晚間與同學聚會、造訪朋友宿舍或外出用餐，導致深夜返家，甚至隔天上課遲到。由於其上下學僅有皇宮護衛官（側衛）陪同，缺乏侍從隨行，引發宮內廳內部對生活管理及警護安排的討論。

根據日媒《女性自身》，才剛滿18歲的悠仁親王自入學以來，不僅參與課業，還投入校內活動，假日亦出席大學舉辦的各類活動。他加入的羽毛球社團每週練習約兩次，有時至晚上9時才結束，之後會與同學外出用餐或拜訪宿舍友人房間，返抵位於東京赤坂御用地的宮邸時間往往已是深夜1至2時。

位於茨城縣的筑波大學，其課程從上午8時40分開始，若從位於東京的赤坂御用地乘車上學，需要於早上7時以前出發，但因交通堵塞，悠仁親王曾數次遲到。日媒《週刊文春》指出，為避免遲到，悠仁親王近期也開始搭乘電車上學。

▲日本悠仁親王前往松屋用餐被拍到。（圖／翻攝自X）

多名日本宮內廳關係人士指出，目前悠仁親王的通學安排，僅有皇宮護衛官與警視廳、茨城縣警警員負責安全，並無皇嗣職宮務官或專職人員隨行處理校務溝通、媒體應對等事務。相比之下，天皇與愛子公主在學習院大學就讀時，東宮侍從會經常隨行，不僅負責校方聯繫，也在必要時對外要求媒體刪除偷拍照片。

由於側衛的主要任務是確保人身安全，立場上不易對悠仁親王的行程提出勸導，例如難以親自勸道，「明天早上有課，請務必早點回宮邸」。

部分筑波大學師生透露，悠仁親王雖與同儕互動融洽，但也有學生對因警護措施加強而造成出入限制表示不滿，包括必須隨身攜帶學生證等，認為應加強校方與宮內廳之間的協調，以減少影響。

▲日本皇室秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王。（圖／達志影像／美聯社）

6月下旬，《女性自身》目擊悠仁親王結束羽毛球練習後，晚間10時與社團同學在知名連鎖牛丼店「松屋」用餐，離開後仍在店外與同學閒聊約10分鐘，神情輕鬆愉快。

儘管外界對其晚歸與遲到頻率有所關注，皇室記者認為，這類社交活動在皇族學生中並不罕見，但赤坂御用地至筑波大學的長距離通勤確實影響作息。若未來搬至大學附近獨居，或有助於改善生活節奏，也可讓警護安排更為靈活。

有專家指出，即便身為皇位繼承順位第二位，悠仁親王的大學生活管理方式與天皇直系成員不同，或與秋篠宮夫婦認為「一宮家」不必比照東宮制度有關。不過，也有人提醒，悠仁親王應在享受自由的同時，顧及警護人員與相關人員的辛勞，維持合理的作息安排。