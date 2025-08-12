暴雨土石流路面坍塌！3輛車「瞬間跌落」　駭人畫片曝光

記者羅翊宬／編譯

受低氣壓與滯留鋒面等影響，日本九州從10日晚間起陸續降下破紀錄的猛烈暴雨，災情多半集中在熊本縣。如今，滯留鋒面逐漸向北移動，導致日本海沿岸都有機會降下暴雨。其中，石川縣七尾市某條國道因無法承受暴雨襲擊，導致路面遭暴雨沖刷，最後更直接坍塌，3輛車也跟著跌進去。

根據《日本放送協會》，日本石川縣七尾市中島町國道249號，於今（12）日清晨5時出現路面坍塌，導致行駛中的2輛轎車和1輛拖車跟著跌進塌陷的坑洞，轎車內3人更因此受傷，70多歲男性骨折重傷，30多歲和60多歲等另兩名男性則同樣受傷，不過3人生命暫無大礙。

七尾市指出，當地從9日晚間至12日上午7時的累積降雨量達130.5mm，由於發生土石流的危險性相當高，因此當地政府發布「土石流災害警報」。同時，石川縣府則暫時封閉國道249號的七尾市中島町長達2公里的路段，等待雨勢停歇後進行整修。

日本氣象廳統計，位於九州的熊本縣11日在短短的12個小時內降下驚人雨量，其中玉名市達404.5mm、熊本市365.5mm，光是半天所降下的雨量就達往年8月平均月累積降雨量的2倍。