社會 社會焦點 保障人權

7歲愛女解剖「舌頭咽喉全不見」！真相曝光　媽媽聽了哽咽

▲媽媽指控女兒解剖後遺體少舌頭與咽喉。（圖／民眾提供）

▲爸爸帶著7歲女兒因一氧化碳中毒雙雙陳屍車內。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉林男帶著女兒被發現陳屍車內，初步調查可能是一氧化碳中毒所致。韓女對女兒的死因存有諸多疑問，尤其當其遺體準備火化前，竟發現「舌頭和咽喉不見了」，讓她無法接受，質疑解剖過程是否有人為疏失，下午前往彰檢聽取說明時，得知器官均已放回體內，並將重新歸位，選擇放下質疑，只願女兒好好的走。

面對家屬質疑，彰化地檢署11日下午3點特別安排與韓女會面說明。檢方強調，法醫解剖時確實取出舌頭及咽喉進行化驗，但完成後均已放回遺體內，並無外傳「器官消失」的情況，並靜待法醫的調查報告。

▲媽媽指控女兒解剖後遺體少舌頭與咽喉。（圖／民眾提供）

▲媽媽現身彰化地檢。（圖／民眾提供）

在聽取檢方說明後，韓女態度明顯軟化。她受訪時表示，雖然一開始對女兒的死因有許多疑問，甚至懷疑前夫可能涉及不當行為，但如今看到林男的母親也因失去兒子而悲痛，加上檢方明確解釋解剖程序，她決定放下糾結。

「他（林男）其實很疼孩子，我不願再追究了。」韓女說，現在只希望女兒能安息，並感謝檢警及法醫的協助，也謝謝各界對她的關愛。她也提到，女兒腳部曾有不明淤青，並不清楚原因，不過現階段已不想再深究，如今她只希望女兒能安息，對司法程序表示尊重。

▲彰化7歲女童媽媽指女兒遺體解剖後疑似舌頭與咽喉消失。（圖／記者唐詠絮攝 媽媽提供）

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

相關新聞

7歲愛女解剖「舌頭咽喉」消失　母悲痛：她流淚託夢

7歲愛女解剖「舌頭咽喉」消失　母悲痛：她流淚託夢

彰化縣芳苑鄉7月21日發生一起令人心碎的意外，一對林姓父女被發現陳屍於停車場車內，初步研判為一氧化碳中毒。然而，7歲女童的母親在為女兒處理後事時，竟發現遺體的舌頭與咽喉不翼而飛，悲痛之餘，她更透露女兒曾兩度託夢，彷彿有未了心願，今(11日)她前往地檢署說明，只盼還給愛女一個完整之身。

天雨路滑超車不當！台61拖板車自撞「折甘蔗」

天雨路滑超車不當！台61拖板車自撞「折甘蔗」

台南警遭控闖民宅關監視器　屋主：黃金不見了

台南警遭控闖民宅關監視器　屋主：黃金不見了

彰化10鄉鎮淹水警戒！芳苑鎮海廟淹到小腿肚

彰化10鄉鎮淹水警戒！芳苑鎮海廟淹到小腿肚

即／彰化採蚵伯失蹤3天！搜救隊泥灘尋獲遺體

即／彰化採蚵伯失蹤3天！搜救隊泥灘尋獲遺體

