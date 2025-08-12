7歲愛女解剖「舌頭咽喉全不見」！真相曝光　媽媽聽了哽咽

▲爸爸帶著7歲女兒因一氧化碳中毒雙雙陳屍車內。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉林男帶著女兒被發現陳屍車內，初步調查可能是一氧化碳中毒所致。韓女對女兒的死因存有諸多疑問，尤其當其遺體準備火化前，竟發現「舌頭和咽喉不見了」，讓她無法接受，質疑解剖過程是否有人為疏失，下午前往彰檢聽取說明時，得知器官均已放回體內，並將重新歸位，選擇放下質疑，只願女兒好好的走。

面對家屬質疑，彰化地檢署11日下午3點特別安排與韓女會面說明。檢方強調，法醫解剖時確實取出舌頭及咽喉進行化驗，但完成後均已放回遺體內，並無外傳「器官消失」的情況，並靜待法醫的調查報告。

▲媽媽現身彰化地檢。（圖／民眾提供）

在聽取檢方說明後，韓女態度明顯軟化。她受訪時表示，雖然一開始對女兒的死因有許多疑問，甚至懷疑前夫可能涉及不當行為，但如今看到林男的母親也因失去兒子而悲痛，加上檢方明確解釋解剖程序，她決定放下糾結。

「他（林男）其實很疼孩子，我不願再追究了。」韓女說，現在只希望女兒能安息，並感謝檢警及法醫的協助，也謝謝各界對她的關愛。她也提到，女兒腳部曾有不明淤青，並不清楚原因，不過現階段已不想再深究，如今她只希望女兒能安息，對司法程序表示尊重。