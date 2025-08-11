7歲愛女解剖「舌頭咽喉」消失　母悲曝她流淚託夢：冤屈未解

▲彰化7歲女童媽媽指女兒遺體解剖後疑似舌頭與咽喉消失，今日下午到地檢聽取檢方說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉7月21日發生一起令人心碎的意外，一對林姓父女7月21日被發現陳屍於停車場車內，初步研判為一氧化碳中毒。然而，7歲女童的母親在為女兒處理後事時，竟發現遺體的舌頭與咽喉不翼而飛，悲痛之餘，她更透露女兒曾兩度託夢，彷彿有未了心願，今(11日)她前往地檢署說明，只盼還給愛女一個完整之身。

這起案件發生於7月21日，林姓父親與年僅7歲的女兒被發現倒臥車內，檢方相驗後認定是一氧化碳中毒致死，並對女童遺體進行解剖以釐清死因。不過，女童的母親韓女於8月4日請化妝師為女兒整理遺容時，卻發現女兒的舌頭和咽喉部位消失，遺體更呈現不自然的綠色，讓她當場崩潰。

▲韓女7歲女兒日前解剖遺體複驗。（圖／韓女提供）

「我女兒已經走得不明不白，現在連身體都不完整……」女童媽媽含淚控訴，質疑檢方未事先告知遺體狀況，也未說明器官去向。她心痛表示，女兒生前活潑可愛，如今卻連最後一程都無法安詳離去，作為母親，她無法接受這樣的結果。

韓女透露，女兒離世後曾兩度託夢。第一次夢中，女兒不斷哭泣卻不發一語；第二次則是以黑影形式現身，隨後家中燈具無故墜落，床頭櫃也突然有物品掉落，讓她深信女兒有冤屈未解。儘管內心悲痛已逐漸釋懷，但對於遺體遭破壞一事仍無法諒解，要求檢方給出合理解釋。

▲彰化7歲女童遺體至今尚未火化。（圖／韓女提供）