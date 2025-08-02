天雨路滑超車不當！台61線拖板車自撞「折甘蔗」　警封路拖吊

▲西濱芳苑路段拖板車超車不慎自撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一輛拖板車今(2)日上午行經台61線西濱芳苑路段時，疑似超車不慎，天雨路滑失控自撞護欄及分隔島，整輛車「折甘蔗」，一度造成後方大塞車，所幸未造成人員傷亡，芳苑警分局緊急調派轄區各派出所員警前往指揮管制，封閉車道2小時進行拖吊作業，目前已恢復通車。

芳苑警方初步調查，事故發生在上午10時40分許，台61線南下198.2公里芳苑路段，廖姓駕駛駕駛拖板車行經該路段時，因試圖超車加上天雨路滑，車輛突然失控先撞擊198.1公里處外側護欄，接著又向前滑行撞上198.2公里處分隔島。

▲西濱芳苑路段聯結車自撞釀後方大塞車。（圖／翻攝自國道1968）

事故導致曳引車故障佔用內側車道，芳苑派出所獲報後立即會同王功所到場處理。為避免二次事故，警方調派芳苑所、王功所到現場交通指揮、草湖所、漢寶所及路上所前往芳苑交流道南下出口及台61線南下入口進行管制。

拖吊作業於11時40分展開，在警方與防撞車人員合作下，12時40分順利完成拖吊，解除現場管制。整起事故未波及其他車輛，也未造成人員傷亡，詳細肇事原因仍待進一步調查。

警方呼籲，近日天氣不穩定，用路人行經快速道路應保持安全車距，雨天更應放慢車速，避免緊急變換車道或超車，以確保行車安全。

▲西濱芳苑路段下大雨，一片灰濛濛。（圖／翻攝自國道1968）