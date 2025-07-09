彰化10鄉鎮淹水警戒！伸港地下道封閉　芳苑鎮海廟淹到小腿肚

▲彰化芳苑鎮海廟淹水。（圖／鄉長林保玲提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今天受到低壓帶和西南風影響，彰化地區水氣爆增，全縣再度被狂轟猛炸的大雷雨襲擊！水利署緊急發布「淹水警戒」，點名10個鄉鎮，其中社頭鄉時雨量更直接飆破警戒值。加上適逢農曆15大潮，沿海的鹿港鎮民皮繃超緊，芳苑鄉信義村鎮海廟已經淹到小腿肚，深怕海水倒灌讓災情雪上加霜。

▲芳苑鄉草湖郵局附近昨天淹水，今天仍有部分積水未退，圖為昨天淹水狀況。（圖／鄉長林保玲提供）

水利署今天上午針對二林、伸港、和美、埔心、埔鹽、埤頭、大村、溪湖、秀水、花壇等10鄉鎮發布淹水警戒，伸港鄉上午一場急降雨，讓「淹水熱點」地下道瞬間變成小瀑布淹成游泳池，相關單位緊急封閉通道。當地居民無奈表示：「每次大雨都這樣」而昨天才淹水及腰的草湖郵局周邊，雖然上午積水剛退，但民眾看到天空再度烏雲密布，心都涼了半截。

▲伸港地下道再度淹水封閉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

面對暴雨威脅，各鄉鎮首長不敢大意。芳苑鄉長林保玲一早就衝到各地勘查，信義村鎮海廟淹到小腿肚，調度抽水機嚴陣以待；埔心鄉永波路昨天凌晨淹成小河，鄉長張佩瑩連夜巡視，直到早上確認積水退去才鬆一口氣。不過鄉民們完全開心不起來，因為新一輪雷雨已經殺到，有人崩潰說：「水才剛退，難道又要再淹一次？」

▲伸港地下道宣洩雨水像瀑布。（圖／議員賴清美提供）