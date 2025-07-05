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快訊／彰化採蚵伯失蹤3天！搜救隊泥灘尋獲遺體　家屬心碎認屍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉一名74歲施姓阿伯，7月3日前往漁民廣場附近採蚵後失蹤，經過消防、海巡及民間救難單位，連續3天陸海空大規模搜尋，終於在今(5日)下午於新街海堤外1.7公里處的泥灘地發現遺體，由於遺體已嚴重浮腫腐爛，家屬當場崩潰認屍，令人鼻酸。

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。

施姓老翁於7月3日，身穿螢光黃上衣、黑色運動褲前往芳苑鄉蚵道採蚵，直到晚間卻遲遲未返家。家人發現異狀後立即報案，警消人員在蚵道旁發現他的機車，初步研判老翁可能是在採蚵時發生意外。由於老翁未攜帶手機家人心急如焚。

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局接獲通報後，立即出動第四大隊等轄區消防分隊前往搜救，現場由大隊部小隊長胡永樺、芳苑分隊小隊長林辰翰、徐尚緯、漢寶分隊小隊長林漢晟等輪替指揮搶救。並接續出動救生艇、無人機及救援車輛、義警消約30人，空中勤務總隊出動2架次AS-365海豚機、2架次UH-60黑鷹機執行協尋勤務彰化救難協會出動7人、水上摩托車、橡皮艇1艘，及台中市空拍協會出動空拍機及海巡人員加入搜救行列。

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。

今日一大早3度出動，直到中午15時5分搜救人員於新街海堤西邊約500公尺處、距離遺留機車位置西南方偏南約1.7公里處，步巡發現疑似阿伯在沼澤泥濘擱淺，已經明顯死亡，由消防及海巡人員用屍袋包裹後，利用長背板協力於15時45分將其搬運上岸，家屬拒絕送醫，現場交由路上派出所員警及家屬後續處理。

消防局提醒，潮間帶地形複雜，容易陷入泥灘，夏季天氣不穩定，漲潮速度快，高齡體力有限，意外風險高，務必結伴同行，隨時注意潮汐變化，並攜帶救生裝備，發現受困立即撥打如發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」、或撥打119通報。

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，今天下午在泥灘找到遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化採蚵阿伯失蹤3天，展開陸海空搜救。

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