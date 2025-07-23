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台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

▲彰化員林市民宅遭台南警分進入搜索。（圖／民眾提供）

▲彰化員林市民宅遭台南警分進入搜索，12萬元黃金失竊。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市爆發一起離譜的警方執法爭議！一名林姓屋主指控，台南市警一分局員警在未出示搜索票的情況下，不僅強行闖入其住處、欺騙未成年少年開門，更涉嫌關閉監視器電源，事後屋主發現價值約12萬的一兩黃金不翼而飛。整段過程被屋內隱藏式監視器拍下，家屬怒批「根本是強盜行為」，彰化檢警據報後已立案偵辦。

▲彰化員林市民宅遭台南警分進入搜索。（圖／民眾提供）

▲員林市一間民宅遭台南警分進入搜索。（圖／民眾提供）

林姓屋主疑似因前妻父親欠債遭人潑漆，卻被台南警方認定為嫌疑人。家屬強調「當時人根本不在場，警方卻硬要牽連！」7月2日，林男家人收到台南市警一分局傳票，要求7月8日到案說明，但當日適逢颱風侵台，家屬致電請求延期卻遭拒絕。

屋主指控，7月16日，來自台南的3名便衣員警在無搜索票情況下，上門抓人。當時他不在家，員警竟轉而鎖定屋內14歲姪子，並誘騙開門後強行進入。員警不知樓上另有主機持續錄影，其關電源、搜索行為全被拍下，成為指控鐵證。

▲彰化員林市民宅遭台南警分進入搜索。（圖／民眾提供）

▲台南警方找來鎖匠開門。（圖／民眾提供）

屋主指出，依據監視器畫面顯示，員警在樓下翻動抽屜，隨後更找鎖匠打開二樓鐵門，事後警方否認搜索，但屋主發現黃金已失竊。林姓屋主痛批「要搜索就依法拿票，為什麼偷關監視器？黃金不見了誰負責」，家屬已向彰化警方報案，並提供影像證據要求徹查。

▲彰化員林市民宅遭台南警分進入搜索。（圖／民眾提供）

▲屋主報案，員林警方前往採證調查。（圖／民眾提供）

事後台南警分局發新聞稿澄清，偵查隊員警7月16日上午，持臺南地檢署核發之拘票前往彰化縣員林市執行拘提，當時有依規定通報越區辦案。執行過程中，員警依法表明身分並出示拘票，且開啟微型攝影機紀錄執行過程備查。

執行現場並未有任何損壞及查扣任何物品。相關執行情形，已主動陳報台南及彰化地院及檢察署，並由法院准予備查，程序合法，否認翻動屋內物品，此案彰化地檢已立案偵辦。

▲彰化員林市民宅遭台南警分進入搜索。（圖／民眾提供）

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