楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢

▲臺北市政府楊柳（PODUL）颱風防颱整備會議。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

楊柳颱風步步逼近台灣，中央氣象署預測週三（13日）將迎來最劇烈影響，最快今日深夜發布海上警報。而台北市長蔣萬安因應颱風可能來襲，下午4時也召開颱風整備會議。他受訪時強調，楊柳颱風影響北市最大的時間點應是週三，屆時是否停班課，「會密切掌握颱風路徑以及風勢雨勢對台北造成的影響！」

為因應楊柳颱風可能來襲，蔣萬安今天下午於北市災害應變中心召開楊柳（PODUL）颱風防颱整備會議。蔣萬安在會中裁示各局處，需做好各項準備工作，尤其是各個建築、工地得留意懸掛物跟機具穩固，另也請水利處針對抽水站進行設施操作以及設備巡檢，盤點移動式抽水機，以備不時之需。

蔣萬安強調，楊柳颱風的預測報告指出，對於台北市造成風勢雨勢較大影響的時間點會落在周三，而當晚正好是大稻埕煙火節舉辦的時候，請觀傳局針對大稻埕夏日煙火節相關活動及早評估因應颱風措施，加強相關裝置物及設備的強固措施；若有更動，也須盡早透過多元管道通知民眾及商家。

至於各界關心的停班課，蔣萬安受訪則說，「會密切掌握颱風路徑以及風勢雨勢對台北造成的影響。」已要求人事處、教育局、水利處及交通局，依相關作業流程及早評估，並與鄰近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關訊息。

