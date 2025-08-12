楊柳颱風估這時間點升級強颱！　日媒預測路徑曝「橫貫台灣」

▲ 日媒楊柳預測路徑。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

第11號颱風楊柳持續朝台灣逼近，日本氣象廳12日上午9時（台灣8時）最新預報顯示，這個中度颱風將於13日清晨6時（台灣清晨5時）升級為強颱，最快當天中午從台東登陸後將橫掃全島。

根據日本氣象廳，楊柳颱風截至12日中午12時（台灣上午11時）以時速25公里的速度在沖繩南方海域向西移動，中心氣壓980百帕，最大風速達每秒30公尺。

▲ 日本氣象聽截至12日中午的楊柳預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

綜合《RSK山陽放送》等日媒，楊柳颱風預計13日清晨在石垣島西南方約240公里處達到強颱等級，最大風速提升至每秒35公尺，最大瞬間風速可達每秒50公尺，14日凌晨約3時離開台灣西部，朝中國華南地區前進。

沖繩地區首當其衝，氣象廳警告當地12日將出現5公尺高浪，13日更將升至6公尺並伴隨強風。降雨方面，沖繩地區12日至14日每24小時累積雨量可達80毫米，恐出現「警報級大雨」，須嚴防土石流、低窪地區淹水及河川暴漲等災害。

台灣中央氣象署已於12日凌晨發布海上颱風警報，提醒東部民眾加強戒備。根據定量降雨預報，台灣東半部及南部地區都應慎防豪雨致災。