2026新北選戰發酵！訪北市府李四川缺席　黃國昌：以後很多機會

▲黃國昌率臺北市議會民眾黨團拜會蔣萬安市府。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨日表態參選下屆新北市長時，就被問到民調落後台北市副市長李四川，黃國昌先是嘆了一聲，接著表示「我們每天在自己的工作崗位上認真工作，讓台灣更進步一點，這才是最重要的事情」。黃國昌今（12日）率議會民眾黨團拜會台北市長蔣萬安，但陪同蔣出席的只有副市長林奕華及副祕書長俞振華，被問到沒見到李四川，黃國昌笑說「以後很多機會！大家別緊張。」

黃國昌今日上午率民眾黨籍台北市議員林珍羽 、黃瀞瑩 、張志豪、黨秘書長周榆修、副秘書長許甫等拜會北市府；蔣萬安則由林奕華、市府副秘書長俞振華、研考會主委殷瑋與北市府發言人李政軒等陪同與會。

蔣萬安致詞時，感謝民眾黨為市民發聲，指同為台北隊、服務市民，並稱讚民眾黨前主席柯文哲在內的歷任台北市長「一棒接一棒」，並重申北市府的立場是支持核三延役，強調台灣應該取法美國、日本，把安全無虞的電力當作神主牌，而意識形態。他談到核三延役議題時，特別提到曾徵詢李四川的意見，北市府認為此議題非常重要，攸關台北市、台灣未來長久的發展。

黃國昌則說，曾和蔣萬安在國會並肩作戰，以蓋大巨蛋為例，認同一棒接一棒的理念，並稱讚蔣萬安與新北市長侯友宜把世壯運辦得有聲有色，希望不同黨派都能接續施政。

黃國昌強調，國會藍白合推動核三延役公投，希望催出更大民主，批行政院、民進黨冷處理，害怕人民公投，希望在野黨要撐來起，也盼蔣萬安以首都市長之姿登高一呼，喊話出來投公投票。