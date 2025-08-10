加薩「空投物資」砸死15歲少年！屍體被拖出人群　心碎畫面曝

記者王佩翊／編譯

加薩中部驚傳悲劇，一名15歲少年在搶拿空投物資時，不幸遭沉重的物資箱壓死。目擊的哥哥表示，當時弟弟正朝降落的物資衝去，卻被從空中落下的重箱砸中喪命。

根據《每日電訊報》報導，加薩地區因為以色列實施封鎖政策，導致當地物資缺乏，陷入嚴重飢荒。15歲穆罕納德．艾德（Muhannad Eid）9日與其他難民見到空投物資準備墜落，便瘋狂衝上前搶物資，怎知他卻突然遭到一個裝載物資的板條箱砸中。

現場畫面顯示，至少有5個以上的大型貨盤從空中墜落，重重墜落在努塞拉特（Nuseirat）一處廢墟前的空地，居民急忙湧上前搶物資。穆罕納德被砸中後當場失去意識，隨後有人將疑似穆罕納德的遺體從箱子底下拖出，抬離人群，其他人則繼續爭奪物資。

事實上，這並非首次發生空投物資砸死難民的意外，3月也曾發生過類似事件。當時有空投物資的降落傘未能正常打開，導致物資箱高速墜落，當場砸死5名巴勒斯坦人。雖然美國和約旦當時都有參與空投行動，但兩國軍方都否認與這件死亡事故有關。

▲加薩難民等待空投物資。（圖／路透）

聯合國及多個援助組織早已多次批評空投方式效率低、成本高，運送量遠不及卡車，甚至可能「害死原本要幫助的人」。他們呼籲以色列開放更多陸路通道，讓物資進入加薩，避免當地220萬居民陷入飢荒。

聯合國統計，自2025年5月由美方支持的「加薩人道基金會」（GHF）開始運作以來，已有逾1300人在領取援助時喪命，其中大多數是在援助據點附近遭以軍射殺。

以色列則堅決否認對加薩實施「飢餓政策」，並稱只要哈瑪斯願意投降，危機就能結束。以色列更主張，哈瑪斯與其他組織才是這起殺戮事件的幕後黑手。

根據統計，包含穆罕納德在內，9日在加薩地區就有至少18人遇難，其中包括多名正在等待領取物資的平民。加薩民防機構指出，以色列軍隊襲擊加薩中部一處援助點，導致附近6名平民死亡，30人受傷。而其餘罹難者則是遭遇空襲死亡。

自2年前爆發戰爭以來，以色列嚴格限制加薩的物資進口，導致當地糧食、藥品與燃料嚴重短缺，不但造成飢荒，更使得醫院無法運作。儘管國際社會要求以方停火的聲浪越來越大，但以色列安全內閣8日仍批准奪取加薩市的計畫。根據哈瑪斯控制的加薩衛生部數據，至今已有超過6.1萬人死亡，聯合國認為數據可信，但未區分平民與武裝分子。