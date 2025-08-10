212人活活餓死「將近半數是兒童」　加薩營養不良又奪11命

▲加薩孩童前往援助站取水。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加薩衛生部最新統計顯示，當地死於營養不良的人數又新增11人，使得總人數攀升至212人，其中包括98名兒童。與此同時，過去24小時內，以色列軍事行動又導致38人喪生、491人受傷。

BBC報導指出，加薩居民營養不良致死的情況進一步惡化。聯合國支持的全球食物安全專家說，「最糟糕的飢荒情況」已經出現。聯合國人道機構8日警告，進入加薩的援助物資「遠低於滿足人們基本需求的最低標準」，民眾在以色列控制的邊境地區試圖取得物資時，持續遭遇阻礙或延遲。

▲加薩兒童營養不良病房內，寶寶手臂幾乎只跟媽媽拇指一樣細。（圖／路透）



▲加薩民眾在南部拉法（Rafah）的加薩人道主義基金會（GHF）附近領取物資。（圖／路透）

與此同時，不斷有報導指出人們在試圖獲取食物時喪命。聯合國本月稍早表示，自從美以支持的「加薩人道基金會」（GHF）5月底開始在加薩進行物資配給工作以來，至少有1373名巴勒斯坦人在尋求食物時被殺害，而且大多死於以軍之手。

不過，以色列否認加薩出現飢荒，GHF也否認聯合國提出的相關數據。

▲加薩飽受烽火摧殘。（圖／路透）

以色列安全內閣8日通過總理納坦雅胡提出的加薩戰事擴大計畫，預計接管加薩北部加薩市（Gaza City），也列出結束戰爭的「5大原則」，其中包括「以色列對加薩走廊進行安全控制」。以媒報導，當局預計在10月7日、也就是戰爭爆發屆滿2年，對加薩市展開軍事圍困，此前將把當地約100萬居民，遷移至南部馬瓦希區（Al-Mawasi）的帳篷營區。

外界批評，在加薩擴大軍事行動，不僅將為數百萬巴勒斯坦人帶來災難性後果，恐怕還會進一步危及人質性命。不過，以色列對此加以駁斥，國防部長卡茲（Israel Katz）強硬表示，國際譴責「不會削弱我們的決心」。

2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列造成約1200人死亡、251人被俘後，以色列展開報復性軍事行動，迄今已導致加薩超過6萬1300人喪生。