國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列批准「接管加薩市」計畫　終戰5大原則曝光

▲▼ 加薩 。（圖／路透）

▲以色列安全內閣批准以色列國防軍接管加薩北部加薩市的計畫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡辦公室8日證實，安全內閣已經批准納坦雅胡的接管加薩北部加薩市計畫，且內閣成員支持結束以巴戰事5大原則，包括哈瑪斯解除武裝等。只不過，現階段尚不清楚為何這份聲明僅提及加薩市，並非納坦雅胡先前宣布的全面控制加薩地帶。

以色列時報報導，以軍目前控制加薩地帶約75%地區，加薩市所在地區以及中部多個難民營屬於以軍尚未掌控的25%土地。以色列這波行動可能需要撤離加薩市當地住民，也就是80萬人口，這將進一步縮小整個加薩走廊200萬人口的可居住面積。

總理辦公室聲明表示，以色列將向戰區以外的平民提供人道主義援助，且內閣決定支持總理納坦雅胡擊敗哈瑪斯的提議，內閣成員也支持以色列提出的以巴終戰5大原則：

1.解除哈瑪斯武裝
2.釋放所有剩餘50名人質，據信其中20人還活著
3.加薩地帶非軍事化
4.以色列對加薩走廊進行安全控制
5.建立非哈瑪斯或巴勒斯坦權力機構的替代性文人政府

目前不確定加薩市以外的其他未占領區是否也會被納入安全內閣批准計畫之中，如今當局把重點放在加薩市，意味著軍方接管行動將採取漸進方式，且至少會從加薩市展開行動。

▼以色列這波行動可能需撤離加薩市80萬人口，這將縮小整個加薩走廊200萬人口的可居住面積。（圖／路透）

▲▼ 加薩 。（圖／路透）

08/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

