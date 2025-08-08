　
強攻加薩？衛星照曝以軍大規模集結　川普、納坦雅胡通話大吵

▲▼ 以色列與加薩邊境的以軍戰車。（圖／路透）

▲ 衛星照捕捉到以軍大規模集結兵力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新衛星影像顯示，以色列軍方正於加薩邊境大規模集結兵力與裝備，恐將展開新一波地面攻勢，且以色列安全內閣8日已通過一項占領加薩的計畫。此次軍事動員正值美以關係陷入緊張之際，據報美國總統川普與以色列總理納坦雅胡上月底才因加薩飢荒問題爆發激烈爭執。

CNBC報導，據3名美國官員及1名前官員透露，商業衛星影像捕捉到以軍在加薩邊界附近的部隊調動與戰鬥編隊，他們認為這是即將發生大規模地面行動的跡象。

目前不清楚以色列是否真的打算發動新攻勢，或僅是施壓談判的手段。但據CNN等外媒，以國總理辦公室表示，安全內閣8日已通過納坦雅胡提出的一項占領加薩計畫，「批准總理對擊潰哈瑪斯的提案」，「以軍將準備接掌加薩，同時確保向戰區以外的平民提供人道援助」。

納坦雅胡7日接受《福斯新聞》訪問時明確表態，以色列將控制整個加薩，「為確保我們的安全，我們打算將哈瑪斯從加薩剷除，讓加薩人民能夠自由生活」，但他後來澄清，以色列無意永久占領或統治，而是建立安全緩衝區。

此次動員正值美以關係緊張之際，7月27日納坦雅胡在耶路撒冷公開宣稱「加薩沒有飢荒政策，加薩沒有飢荒。」隔天川普在蘇格蘭行程中直接反駁，稱他看過的照片中加薩兒童「看起來很餓」，當地確實存在「真正的飢荒」，且「這無法造假」。

▲▼以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，感謝美國總統川普所做出的「偉大決斷」。（圖／路透）

▲ 川普與納坦雅胡在電話中大吵。（圖／路透）

納坦雅胡隨即要求與川普通話，據多名知情官員透露，他在電話中堅稱加薩大規模飢荒並非事實，而是哈瑪斯編造的假象。而川普隨即打斷並開始咆哮，強調他不想聽到「飢荒是假象」的說法，因為幕僚已向他展示兒童正在挨餓的證據。知情人士形容，這是一場「直接且單向的對話」，大部分時間都是川普在發言。

爭執源於美以共同支持的加薩人道基金會（GHF）運作問題，該組織5月起在加薩特定發放點運作，但據聯合國人道事務協調廳（OCHA）統計，截至7月底已有逾千名巴勒斯坦人排隊領取糧食時遭以軍射殺。聯合國因此抵制該基金，另行建立援助配送網絡。

川普與納坦雅胡電話爭執後，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）上周緊急出訪以色列尋求解決方案，以國官員對威特科夫此行表示滿意，認為對以色列面臨的挑戰有效溝通。威特科夫4日晚間向川普匯報訪問成果，內容包括加薩人道援助及他會見以色列官員、人質家屬等。

國際社會持續對以色列施壓，英國、法國、加拿大等國揚言可能在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國。了解以色列情形的知情西方官員坦言，「我們似乎撞上一堵磚牆，各國都說要承認巴勒斯坦，現在所有想法都用盡了。」

這名官員警告，對以軍而言發動進攻的前景依然危險，因哈瑪斯已深度潛伏，「他們不可能殺死每一名戰士」，且哈瑪斯若受到威脅，可能殺害或利用人質作為人肉盾牌。據悉以軍已掌握所有人質大致位置，相信主要集中於加薩中部地區。

