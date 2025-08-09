　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街日報：川普擬將大麻降級為「低危險藥物」

▲美國總統川普本人並不支持大麻，且也不飲酒。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

《華爾街日報》報導指出，美國大麻產業向川普政治組織捐贈數百萬美元後，據消息人士透露，川普正考慮將大麻調降至較低危險性藥物類別。

消息來源表示，川普於本月初在紐澤西州的個人高爾夫會所舉辦一場每席價值百萬美元的募款活動時，向參加者表示有意推動此項改變。

拜登政府曾啟動相關規劃，但尚未付諸實行。若大麻被重新歸類，將讓其買賣變得更便捷，也可望讓這個數十億美元規模的產業獲得更多利益。

該募款活動邀請到包括大麻公司Trulieve的執行長Kim Rivers。與會者透露，Rivers積極建議川普推進改革，並擴大對醫療用大麻的研究投資。

此外，參加者還有輝瑞藥廠執行長、加密貨幣相關業者及與川普關係密切的政治顧問。

這場募款對話反映大麻業者的遊說策略，目的在於說服川普延續拜登政府的腳步，調整大麻的管制藥物分類。

這些企業已經向川普政治團體捐獻數百萬美元，並聘請華盛頓頂尖的遊說專家與川普顧問。在與政府其他部門協調受阻後，直接向川普本人施壓。

核心問題在於是否將大麻納入第三級（Schedule III）管制藥物。雖然此舉不代表全面合法化，但會放寬部分管制，並可能帶來稅收優惠與促進醫療研究。

美國高層官員指出，川普本人並不支持大麻，他曾談及自己兄長的成癮經歷，且他本人不飲酒也不使用大麻，甚至對大麻氣味表達反感。

另一位高官表示，川普對大麻議題的興趣主要出於「80/20文化議題」考量，意指他會重視大約80%民眾支持的議題。

政府內部相關討論仍在進行中，川普最終是否採納此改革方案，目前尚無定論。

