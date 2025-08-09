　
日本逆轉不疊加15%！他大嘆「台灣保密到炸鍋」：對內攻擊一樣快

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國針對進口商品的對等關稅政策於8月7日正式生效。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

行政院經貿談判辦公室證實，美對台對等關稅為「原有稅率再加20%」，引發各界怒炸。胸腔科名醫蘇一峰直言，日本一發現新稅率與協議不同，急著派代表與美國討公道，最後換得「不疊加15%」的好消息；但反觀台灣不僅保密，甚至派側翼和網軍對內攻擊，暗諷綠營「台灣跟日本，動作一樣快！」

名醫蘇一峰在臉書表示，當日本收到美國文件是「疊加關稅15%+N」之後，氣得派代表飛到美國協商，經過密集會談後，美國道歉承諾是不疊加15%，還退多收的錢。

反觀美對台灣關稅協議保密到家，直到昨（8日）父親節，經貿辦才向國民證實，大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣7日生效後，真正的關稅數字是原關稅加上20%。

蘇一峰直呼，「台灣發現疊加關稅20%+N，先說保密協定不能講，後來全國知道後，氣得派側翼和網軍對內攻擊質疑的聲音」，最後他更暗諷綠營「台灣跟日本，動作一樣快！」

底下網友熱議，「人家對外，我們對內」、「四月就知道了？瞞到現在？」「別忘了台灣還多匯損12%呢」、「政府說四月就告訴大家會疊加了喔，開始檢討人民了喔」、「有政府！會做事！我是說日本」、「日韓談判都沒聽說什麼保密協定，台灣最難纏的談判專家，該不會是主動要求美國簽保密協定，視為最大談判成果吧」。

對於美日協議認知分歧，日本經濟再生大臣赤澤亮正近日出訪美國華盛頓，針對日前美國總統川普新發布的關稅命令，未依循先前兩國協議，導致日本產品被加課15%關稅一事，赤澤親自向美方高層表達強烈不滿。經過密集會談後，美方承諾將「適時修正」總統令，並追溯至本月7日，退還超收的關稅。

美國白宮高層官員8日也證實，日本銷美商品將與歐盟相同，適用減輕負擔的特別措施，不會在現行稅率上再疊加15%關稅。

美國白宮高層官員8日證實，日本銷美商品將與歐盟相同，適用減輕負擔的特別措施，不會在現行稅率上再疊加15%關稅。這是美方首次正式承認相關安排，不過修正總統令、落實特例的具體時間仍未拍板。

