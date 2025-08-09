川普警告：關稅官司若敗訴　美國恐「重演1929大蕭條」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度為他的關稅政策護航，8日警告若法院裁定他祭出的全面性關稅違法，美國經濟恐面臨如1929年經濟大蕭條（Great Depression）般的崩盤危機，甚至「永遠無法恢復」。

川普在自家社群平台Truth Social上直言，若「激進左派法院」此時推翻關稅措施，將動搖美國史上最大規模的資金與財富創造，「1929年大蕭條將會再度上演！」他批評法院若要反對，應在案件一開始就裁決，而不是拖到現在。

根據CNN報導，這番言論出現在美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）審理關稅合法性之際。美國國際貿易法院（US Court of International Trade）在5月底裁定，川普援引《緊急經濟權力法》對多國商品徵收全面性關稅已逾越職權、屬無效措施。

川普政府隨即上訴，上訴法院在6月審理期間，暫時允許關稅繼續實施。此案最終可能送交保守派佔多數（6比3）的最高法院（Supreme Court），但分析人士認為結果仍未可知。

川普宣稱，他的貿易策略帶來了「美國史上最大筆的資金、財富創造與影響力」，數以十億計美元的關稅收入正「湧入」財政部，美股也屢創新高，顯示政策成效顯著。

不過，經濟學者多持相反看法，認為新增加的700億至800億美元（約台幣2.3兆至2.65兆元）關稅收入，相較於去年近7兆美元（約台幣231兆元）的聯邦支出只是「滄海一粟」，退還關稅不會引發蕭條，反而可能刺激經濟。

B. Riley Wealth Management首席市場策略師霍根（Art Hogan）直言，若法院推翻關稅，市場將「舉行慶祝」，因為這些關稅是「影子稅收」，由消費者買單，還會拖慢經濟成長。

他也指出，貿易戰開打時曾引發自1990年代以來最嚴重的股市跌勢之一，而市場反彈是在川普4月9日暫停過高關稅後才開始。