關稅超狠疊加「沒人治得了川普？」　PTT曝原因：妥妥的真命天子

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國於8月7日正式啟動最新對等關稅政策。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

「川普沒人治得了他嗎？」一名網友提出疑問，認為美國進口便宜貨，消費者與進口商雙贏；川普卻對各國課高關稅，聲稱要製造業回流美國，但因成本高產品難外銷，根本唬爛，讓原PO痛批「沒人治得了他嗎？」其他網友熱議，「現在重點是如何『被搶得少一點』，而不是怎麼反制川普，歐盟都做不到了」。

一名網友在PTT上好奇發問，「川普沒人治得了他嗎？」並點出自己觀察的三點。首先，美國人進口各國的便宜物品，因為美國製造成本高，消費者自然樂於買便宜貨，進口商也賺錢，可說是雙贏局面。

原PO接著說，其次，川普向各國喊話製造業回流美國，實際上卻祭出高關稅保護本國產業，但因美國製產品人工與成本高，「要賣給哪一國？哪一國會收？明明就唬爛！」

最後，原PO無奈直言，這場不平等的關稅戰，川普用騙的方式收錢，難道真的「沒人治得了他嗎？」

底下網友們對此熱烈討論，有人認為「治得了...就不是我川威武了」、「暗殺他都沒成功，妥妥的真命天子」；也有人分析「美國就是沒錢了，需要養這麼多海外基地」、「等國內經濟反撲就知道了」；更有網友直言「擁有國際貨幣霸權和聯合國否決權的國家元首，你覺得誰能治得了？」「歷史告訴我們，只有美國人能打敗美國人」。

不少網友深入分析指出，「你治川普也沒用，美國人因為民主黨餓太久了，你沒讓美國到世界掠奪一遍，讓他們先飽一次；就算治了川普，也會有第二個川普，所以現在重點是如何『被搶得少一點』，而不是怎麼反制川普，歐盟都做不到了」。

另一名網友認為，「認真說，川普在做的事是關稅上的邊際獲益會大幅降低美國債務，並且降低失業率，連帶著會是美國經濟活絡，不是所有有東西都通膨到無法接受，國內製造的是所有成本與相比國外製造的成本+關稅，可能還更便宜；但反過來美國產品外銷的競爭力更大，話說你在台灣喝到的垃圾鮮奶都比國外的進口真鮮奶還貴，你也沒怎樣，但美國人製造的肯定不是垃圾」。

更多新聞
關稅疊加20%重創　台中業者悲觀：不接等死接了找死
鬼滅上映首日遭盜錄！母女偷拍　影城出手了
Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價
等了2163天　鄧愷威大聯盟首勝！台灣投手上一次是他
車震過猛墜崖！　情侶全裸拋飛慘死
快訊／鄧愷威奪大聯盟生涯首勝！
關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

阿里山眠月線2號隧道坍方！廢止自然保留區申請　300遊客受影響

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

針對美國對等關稅，經濟部證實，台灣暫時性對等關稅為20%，須再加上該貨品既有稅率，引發各界譁然。對此，立法院副院長江啟臣以加工機為例，它既有關稅是3.38%跟4.2%，未來若加上對等關稅20%，總稅率就變成24.4%，而台灣的競爭對手日韓，因為和美國有FTA貨貿易協定，本來就是零關稅，即使被課對等關稅，最後就是15%。因此，這些數字的背後代表的是生存，呼籲政府快提出短、長期計劃，不能等這些產業受不了才要紓困，到時已來不及。

庫克「大師級手段」拯救蘋果　華爾街狂讚

庫克「大師級手段」拯救蘋果　華爾街狂讚

墨西哥總統狠拒川普「出兵掃毒」：不能入侵

墨西哥總統狠拒川普「出兵掃毒」：不能入侵

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

川普美國關稅疊加

