關稅超狠疊加「沒人治得了川普？」　PTT曝原因：妥妥的真命天子

「川普沒人治得了他嗎？」一名網友提出疑問，認為美國進口便宜貨，消費者與進口商雙贏；川普卻對各國課高關稅，聲稱要製造業回流美國，但因成本高產品難外銷，根本唬爛，讓原PO痛批「沒人治得了他嗎？」其他網友熱議，「現在重點是如何『被搶得少一點』，而不是怎麼反制川普，歐盟都做不到了」。

一名網友在PTT上好奇發問，「川普沒人治得了他嗎？」並點出自己觀察的三點。首先，美國人進口各國的便宜物品，因為美國製造成本高，消費者自然樂於買便宜貨，進口商也賺錢，可說是雙贏局面。

原PO接著說，其次，川普向各國喊話製造業回流美國，實際上卻祭出高關稅保護本國產業，但因美國製產品人工與成本高，「要賣給哪一國？哪一國會收？明明就唬爛！」

最後，原PO無奈直言，這場不平等的關稅戰，川普用騙的方式收錢，難道真的「沒人治得了他嗎？」

底下網友們對此熱烈討論，有人認為「治得了...就不是我川威武了」、「暗殺他都沒成功，妥妥的真命天子」；也有人分析「美國就是沒錢了，需要養這麼多海外基地」、「等國內經濟反撲就知道了」；更有網友直言「擁有國際貨幣霸權和聯合國否決權的國家元首，你覺得誰能治得了？」「歷史告訴我們，只有美國人能打敗美國人」。

不少網友深入分析指出，「你治川普也沒用，美國人因為民主黨餓太久了，你沒讓美國到世界掠奪一遍，讓他們先飽一次；就算治了川普，也會有第二個川普，所以現在重點是如何『被搶得少一點』，而不是怎麼反制川普，歐盟都做不到了」。

另一名網友認為，「認真說，川普在做的事是關稅上的邊際獲益會大幅降低美國債務，並且降低失業率，連帶著會是美國經濟活絡，不是所有有東西都通膨到無法接受，國內製造的是所有成本與相比國外製造的成本+關稅，可能還更便宜；但反過來美國產品外銷的競爭力更大，話說你在台灣喝到的垃圾鮮奶都比國外的進口真鮮奶還貴，你也沒怎樣，但美國人製造的肯定不是垃圾」。