川普拋「領土換和平」　澤倫斯基拒絕：不會把土地給佔領者

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基9日對美國總統川普提出的「烏俄領土換和平」構想，首次公開回應，語氣強硬地表示，「烏克蘭人不會把土地交給佔領者」，並重申任何不經烏方同意的協議，都不可能帶來真正的和平。

根據《紐約時報》報導，川普（Donald Trump）日前在白宮公開表示，他將於8月15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，並透露雙方可能討論以部分領土互換作為促成和平的方案，「我們會拿回一些，也會交換一些，對雙方都有好處。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在基輔總統府透過影片回應稱，「任何對我們不利、未經烏克蘭同意的決定，都是反和平的死局，永遠不會奏效。」他同時引用烏克蘭憲法，強調領土是不可分割、不可侵犯的，「沒有人會退讓，也沒有人能退讓。」

川普將促成烏俄和平視為重要外交目標，即使意味著基輔須接受不利條件。川普過去曾批評烏克蘭堅守停火條件過於頑固，並指責烏方「還沒準備好和平」。不過，澤倫斯基此番強硬回應，恐讓雙方在談判氣氛上更為緊張。

烏克蘭國內普遍反對以割地換和平。基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）最新民調顯示，逾半數民眾認為無論如何都不應割讓領土，即使這會讓戰爭延長、威脅獨立。然而，自2023年反攻失利後，支持割地的比例從兩年前的10%升至38%。

前總統波洛申科（Petro Poroshenko）也在Facebook發文批評，烏克蘭不能創下「以讓步換和平」的先例，「烏克蘭是絕不交易領土的民族」。

澤倫斯基最後則強調，烏克蘭已準備好與川普及所有國際夥伴攜手，爭取一份不會因莫斯科意願而瓦解的真正持久和平。