國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普拋「領土換和平」　澤倫斯基拒絕：不會把土地給佔領者

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基9日對美國總統川普提出的「烏俄領土換和平」構想，首次公開回應，語氣強硬地表示，「烏克蘭人不會把土地交給佔領者」，並重申任何不經烏方同意的協議，都不可能帶來真正的和平。

根據《紐約時報》報導，川普（Donald Trump）日前在白宮公開表示，他將於8月15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，並透露雙方可能討論以部分領土互換作為促成和平的方案，「我們會拿回一些，也會交換一些，對雙方都有好處。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在基輔總統府透過影片回應稱，「任何對我們不利、未經烏克蘭同意的決定，都是反和平的死局，永遠不會奏效。」他同時引用烏克蘭憲法，強調領土是不可分割、不可侵犯的，「沒有人會退讓，也沒有人能退讓。」

川普將促成烏俄和平視為重要外交目標，即使意味著基輔須接受不利條件。川普過去曾批評烏克蘭堅守停火條件過於頑固，並指責烏方「還沒準備好和平」。不過，澤倫斯基此番強硬回應，恐讓雙方在談判氣氛上更為緊張。

烏克蘭國內普遍反對以割地換和平。基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）最新民調顯示，逾半數民眾認為無論如何都不應割讓領土，即使這會讓戰爭延長、威脅獨立。然而，自2023年反攻失利後，支持割地的比例從兩年前的10%升至38%。

前總統波洛申科（Petro Poroshenko）也在Facebook發文批評，烏克蘭不能創下「以讓步換和平」的先例，「烏克蘭是絕不交易領土的民族」。

澤倫斯基最後則強調，烏克蘭已準備好與川普及所有國際夥伴攜手，爭取一份不會因莫斯科意願而瓦解的真正持久和平。

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

