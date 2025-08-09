認出錯了！　共同社：美方證實「不疊加」日本15%關稅

▲美國白宮高層官員證實，不會在日本現行稅率上再疊加15%關稅。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮高層官員8日證實，日本銷美商品將與歐盟相同，適用減輕負擔的特別措施，不會在現行稅率上再疊加15%關稅。這是美方首次正式承認相關安排，不過修正總統令、落實特例的具體時間仍未拍板。

根據《共同社》報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正先前已透露，美方承認川普（Donald Trump）上週簽署的對等關稅行政命令存在不精確之處，未正確反映雙方7月22日達成的貿易協議內容。他強調，美方承諾將修改命令並退還多徵的關稅，但修正時機由美國自行決定。

白宮官員在接受《共同社》採訪時表示，「當我們完成協議」後，日本將適用特例措施，並指出仍有部分細節需要敲定，美國可能會在完成整體協議時同步啟動修正。外界認為，這份文件可能會比照英國案例，以正式總統令具體化內容與時程。

依照特例設計，若現行稅率低於15%，將一律調整至15%；若高於15%，則維持原稅率、不再額外加徵。然而在美東時間8月7日「相互關稅」正式生效時，日本未被納入特例範圍，所有品項一律加徵15%，而在日本之後與美國達成協議的歐盟，則已享有該優惠。

赤澤7日也在華盛頓分別會晤美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及財政部長貝森特（Scott Bessent），會後向媒體表示，美方已承諾會修正總統令，以正確落實雙方協議。不過目前美國對等關稅新稅率已於7日生效，涵蓋約70個國家與地區，稅率從10%到41%不等，具體調整時間仍有待觀察。