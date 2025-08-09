　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

▲▼美國總統川普將向對美進口半導體課徵100%關稅。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

經濟部證實，美國對台課徵的20％關稅是疊加在原有的稅率基礎上，舉例原先10％則會變30％，消息曝光後引爆產業界怒火。胸腔科名醫蘇一峰在臉書直嘆，「轉眼就是台灣被害了，難怪政府不肯說明。」

蘇一峰8日下午曾在臉書發文，提到美國對日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知的「對等關稅15%」有明顯落差，反串直呼「日本政府真傻，關稅公開透明給民眾知道，#學台灣說保密協定啊！」並酸「台灣人能看到日韓泰國等等亞洲國家的協定」「#但是卻看不到台灣關稅_保密協定黑箱作業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後，經濟部證實美國對台課徵的20％關稅，是疊加在原有的稅率基礎上之後，蘇一峰今（9）日上午就發文，「還有人在笑日本，#吹說台灣政府的談判能力超厲害，沒想到轉眼就是台灣被害了，#難怪政府不肯說明」。

由於20+n才是真正的稅率，也讓蘇一峰質疑，「其他的半導體，就是20+100！？」最後他則嘆，「#不然你產品要賣給中國嗎？ECFA關稅0是糖衣毒藥！」蘇一峰也在留言處酸，「日本政府看到美國關稅是趕快跟美國抗議。台灣是趕快接受，要民眾不要起來抗議！」

貼文引發討論，「原來鄭麗君率領的最難纏關稅談判團隊，談5次竟是『疊加關稅』？」「應該沒啥人笑日本，因為台灣一堆人根本不知道政府到底談了多少，怎麼笑」、「還在想走美國路線的，真的是一個蠢蛋」、「應該只有台積電能在美國設廠吧，成本有多高啊…其他的半導體抱歉了100%。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

不斷更新／鄧愷威主場首秀後援5局無失分！帶勝投資格退場

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

生活熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸

SOD「台灣專屬女優」被挖是青鳥　本人反擊了

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

專家：楊柳颱風走向決定它的命運

楊柳颱風將入「大垂直風切」區　2下場曝光

沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意

醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

更多熱門

相關新聞

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方

美國對等關稅大多數國家都是採疊加方式計算關稅，而台灣真正的關稅數字是「原關稅加上20%」。旅美學者翁履中指出，以工具機等產品為例，原稅率加上20%，以及今年9%的匯率升值，等於競爭力一次削弱約3成，喊話執政者要採取紓困和補助，同時他也建議央行適度讓台幣貶值，替出口企業爭取喘息空間。

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

美對台「疊加關稅」再加20％　凌濤轟賴政府黑箱蓋掉產業生機

美對台「疊加關稅」再加20％　凌濤轟賴政府黑箱蓋掉產業生機

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快求救

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快求救

關鍵字：

關稅蘇一峰經濟部

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面