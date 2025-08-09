台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

▲美國總統川普。（圖／路透）

經濟部證實，美國對台課徵的20％關稅是疊加在原有的稅率基礎上，舉例原先10％則會變30％，消息曝光後引爆產業界怒火。胸腔科名醫蘇一峰在臉書直嘆，「轉眼就是台灣被害了，難怪政府不肯說明。」

蘇一峰8日下午曾在臉書發文，提到美國對日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知的「對等關稅15%」有明顯落差，反串直呼「日本政府真傻，關稅公開透明給民眾知道，#學台灣說保密協定啊！」並酸「台灣人能看到日韓泰國等等亞洲國家的協定」「#但是卻看不到台灣關稅_保密協定黑箱作業」。

之後，經濟部證實美國對台課徵的20％關稅，是疊加在原有的稅率基礎上之後，蘇一峰今（9）日上午就發文，「還有人在笑日本，#吹說台灣政府的談判能力超厲害，沒想到轉眼就是台灣被害了，#難怪政府不肯說明」。

由於20+n才是真正的稅率，也讓蘇一峰質疑，「其他的半導體，就是20+100！？」最後他則嘆，「#不然你產品要賣給中國嗎？ECFA關稅0是糖衣毒藥！」蘇一峰也在留言處酸，「日本政府看到美國關稅是趕快跟美國抗議。台灣是趕快接受，要民眾不要起來抗議！」

貼文引發討論，「原來鄭麗君率領的最難纏關稅談判團隊，談5次竟是『疊加關稅』？」「應該沒啥人笑日本，因為台灣一堆人根本不知道政府到底談了多少，怎麼笑」、「還在想走美國路線的，真的是一個蠢蛋」、「應該只有台積電能在美國設廠吧，成本有多高啊…其他的半導體抱歉了100%。」