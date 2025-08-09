　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

記者崔至雲／台北報導

針對美國對等關稅，經濟部證實，台灣暫時性對等關稅為20%，須再加上該貨品既有稅率，引發各界譁然。對此，立法院副院長江啟臣以加工機為例，它既有關稅是3.38%跟4.2%，未來若加上對等關稅20%，總稅率就變成24.4%，而台灣的競爭對手日韓，因為和美國有FTA貨貿易協定，本來就是零關稅，即使被課對等關稅，最後就是15%。因此，這些數字的背後代表的是生存，呼籲政府快提出短、長期計劃，不能等這些產業受不了才要紓困，到時已來不及。

▲▼江啟臣 出席 啟思民本基金會舉辦 啟思民本民調 國際現勢 發布記者會 執行長黃奎博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣在臉書上PO出一段影片，影片中他化身關稅小老師，拿著白板筆說明未來產業所面臨到的困難，他說明，綜合加工機既有關稅是3.38%跟4.2%，車床的既有關稅是4.2%跟4.4％，機械零組件8％，這些項目本來就有課這些關稅，因此，既有關稅，加上對等關稅，4.4％＋20%=24.4％。

江啟臣說明，日韓的話，因有跟美國簽訂FTA貿易協定，所以本來是零關稅，即使被課對等關稅，最後就是15%。因此，台灣跟日韓競爭，已經完全大於5％，數字的背後代表的是生存，不能等這些產業受不了、趴下去才要紓困，到時候已經來不及了，現在快速啟動短期紓困周轉，長期也要思考如何轉型，提升台灣競爭力、創新、多元的市場。

江啟臣也說，上週他已經發函行政院正式提出六項建議，從談判、金融、租稅、拓銷、升級到人力培育，全方位協助產業應變刻不容緩，不要等到產業撐不下去才說要補救，真的會太遲。對等關稅不只是數字的問題，它是整體製造業競爭力的轉折點，更是中小企業能否撐下去的關鍵時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅疊加20%重創　台中業者悲觀：不接等死接了找死
鬼滅上映首日遭盜錄！母女偷拍　影城出手了
Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價
等了2163天　鄧愷威大聯盟首勝！台灣投手上一次是他
車震過猛墜崖！　情侶全裸拋飛慘死
快訊／鄧愷威奪大聯盟生涯首勝！
關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

關稅疊加計算民間無所適從　蔣萬安喊話賴政府講清楚：別擠牙膏

轟對等關稅採疊加計算「黑箱」　黃國昌要賴清德：誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

關稅疊加計算民間無所適從　蔣萬安喊話賴政府講清楚：別擠牙膏

轟對等關稅採疊加計算「黑箱」　黃國昌要賴清德：誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

低生育人口負成長　邱泰源拋「4方向」減輕育兒負擔

擔憂DNA敏感資料「送中」！中國生技業進軍南韓　鑽法律管制漏洞

川普警告：關稅官司若敗訴　美國恐「重演1929大蕭條」

關稅疊加20%重創產業　台中業者悲觀：不接等死接了找死

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

《鬼滅之刃 無限城篇》上映首日遭盜錄！花蓮母女偷拍　影城出手了

出道23年首曝母親憂鬱輕生！　尹敬浩悲揭青春期：我可能是她唯一朋友

馬斯克開新戰場！　xAI註冊新商標「巨硬MacroHard」嘲諷微軟

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

麻將協會變賭場「暗藏西門商圈」警攻堅逮人　40賭客超嗨拚輸贏

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

政治熱門新聞

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴卓不懂治國：快求救

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

更多熱門

相關新聞

庫克「大師級手段」拯救蘋果　華爾街狂讚

庫克「大師級手段」拯救蘋果　華爾街狂讚

庫克則宣布蘋果擴大投資美國本土，推動供應鏈本地化，降低關稅風險，展現大師級策略手腕，股價創下近5年來最大單周漲幅。

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

台灣關稅疊加「20＋N」　醫：難怪不肯說明

台灣關稅疊加「20＋N」　醫：難怪不肯說明

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方

關鍵字：

關稅江啟臣日韓FTA疊加關稅

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面