關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

記者崔至雲／台北報導

針對美國對等關稅，經濟部證實，台灣暫時性對等關稅為20%，須再加上該貨品既有稅率，引發各界譁然。對此，立法院副院長江啟臣以加工機為例，它既有關稅是3.38%跟4.2%，未來若加上對等關稅20%，總稅率就變成24.4%，而台灣的競爭對手日韓，因為和美國有FTA貨貿易協定，本來就是零關稅，即使被課對等關稅，最後就是15%。因此，這些數字的背後代表的是生存，呼籲政府快提出短、長期計劃，不能等這些產業受不了才要紓困，到時已來不及。

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



江啟臣在臉書上PO出一段影片，影片中他化身關稅小老師，拿著白板筆說明未來產業所面臨到的困難，他說明，綜合加工機既有關稅是3.38%跟4.2%，車床的既有關稅是4.2%跟4.4％，機械零組件8％，這些項目本來就有課這些關稅，因此，既有關稅，加上對等關稅，4.4％＋20%=24.4％。

江啟臣說明，日韓的話，因有跟美國簽訂FTA貿易協定，所以本來是零關稅，即使被課對等關稅，最後就是15%。因此，台灣跟日韓競爭，已經完全大於5％，數字的背後代表的是生存，不能等這些產業受不了、趴下去才要紓困，到時候已經來不及了，現在快速啟動短期紓困周轉，長期也要思考如何轉型，提升台灣競爭力、創新、多元的市場。

江啟臣也說，上週他已經發函行政院正式提出六項建議，從談判、金融、租稅、拓銷、升級到人力培育，全方位協助產業應變刻不容緩，不要等到產業撐不下去才說要補救，真的會太遲。對等關稅不只是數字的問題，它是整體製造業競爭力的轉折點，更是中小企業能否撐下去的關鍵時刻。