　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

登月危機化為奇蹟！阿波羅13號指揮官97歲辭世　NASA致敬太空英雄

▲▼阿波羅13號任務指揮官洛維爾逝世，享壽97歲。（圖／路透）

▲阿波羅13號任務指揮官洛維爾逝世，享壽97歲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，阿波羅13號任務指揮官洛維爾（Jim Lovell）於當地時間7日在伊利諾州的住處逝世，享壽97歲。NASA讚譽，他在1970年任務中冷靜應對服務艙氧氣槽爆炸危機，帶領機組人員安全返航，將原本可能釀成悲劇的事故化為太空史上經典的救援行動，也為人類太空探索累積寶貴經驗。

根據《衛報》，洛維爾1928年3月25日出生於美國俄亥俄州克里夫蘭，先後就讀威斯康辛大學與美國海軍學院，畢業後成為海軍飛行員。他於1960年代加入NASA，是該機構成立初期飛行經驗最豐富的太空人之一，曾4度執行任務，包括雙子星7號、雙子星12號、阿波羅8號與阿波羅13號。

1968年的阿波羅8號任務，洛維爾與同事博爾曼（Frank Borman）、安德斯（William Anders）成為首批離開地球軌道並繞行月球的人類。任務雖未登月，但成功超越蘇聯，為美國在太空競賽奠定優勢。該任務拍攝的「地球升起」照片與平安夜朗讀《創世紀》的畫面，至今仍被視為人類太空探索的重要象徵。

▲▼太空人洛維爾在雙子座12號火箭前講述他的經歷。（圖／路透）

▲太空人洛維爾在雙子座12號火箭前講述他的經歷。（圖／路透）

1970年4月，洛維爾原定成為第5位登月者，但阿波羅13號在距地球約20萬英里處發生氧氣槽爆炸，導致氧氣與電力急速流失。NASA緊急取消登月計畫，將目標轉為全力讓機組生還。洛維爾與海斯（Fred Haise）、斯威格特（Jack Swigert）轉入登月艙以節省資源，在低溫與有限空間下撐過4天，最終繞月返航，安全降落地球。

這場驚險行動成為NASA危機處理的經典案例，展現地面與太空團隊的高度專業與協作。

洛維爾的冷靜與果斷使他廣受尊敬。1995年，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）頒授國會太空榮譽勳章，肯定其貢獻。同年上映的電影《阿波羅13號》讓事件再度受到全球關注，由湯姆•漢克斯（Tom Hanks）飾演的洛維爾角色，使「休士頓，我們有麻煩了」成為家喻戶曉的經典台詞。

▲▼湯姆漢克斯、太空人洛維爾與柯林頓總統在白宮橢圓形辦公室會面。（圖／路透）

▲湯姆漢克斯、太空人洛維爾與柯林頓總統在白宮橢圓形辦公室會面。（圖／路透）

儘管未能踏上月球，洛維爾生前多次表示，阿波羅13號證明NASA人員有能力克服幾近必死的挑戰，這種成就感遠勝於單純完成任務。他曾說，如果一切順利登月，就如同照著食譜烹飪，真正的考驗是在出現危機時的應變能力。

洛維爾的妻子瑪麗蓮（Marilyn）於2023年辭世，兩人婚姻自1952年維持至她離世，育有4名子女。NASA表示，他的勇氣、智慧與領導力將長存於人類太空探索史，啟發後人面對未知與挑戰時保持冷靜與堅韌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
19歲騎士狂飆！　女行人遭撞死
分手魏如萱小男友後「若盈哭了」！爆舌頭感染破5洞
台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報
保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上
風切強不強決定「楊柳」命運　恐減弱消散或靠近台灣陸地
美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

登月危機化為奇蹟！阿波羅13號指揮官97歲辭世　NASA致敬太空英雄

蓬佩奧籲美外交承認台灣　戰略模糊助長北京侵略姿態

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

黃仁勳親赴白宮終鬆綁　金融時報：美商務部已發H20晶片出口許可

台北奪「最想長居城市」榜首！　打敗新加坡、雪梨

快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

亞塞拜然、亞美尼亞握手言和！　聯手推川普爭「諾貝爾和平獎」

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

登月危機化為奇蹟！阿波羅13號指揮官97歲辭世　NASA致敬太空英雄

蓬佩奧籲美外交承認台灣　戰略模糊助長北京侵略姿態

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

黃仁勳親赴白宮終鬆綁　金融時報：美商務部已發H20晶片出口許可

台北奪「最想長居城市」榜首！　打敗新加坡、雪梨

快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

亞塞拜然、亞美尼亞握手言和！　聯手推川普爭「諾貝爾和平獎」

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

對等關稅採疊加計算　黃國昌轟黑箱：希望賴總統誠實面對國人

不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

19歲騎士狂飆！女牽自行車闖紅燈被撞死　零件噴飛散落30米

澎湖漁船海上突起火！船長急跳友船獲救　燒剩空殼畫面曝

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

雷軍被傳透過茅晨月向海外轉出50億美元　小米闢謠：未有任何接觸

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

國際熱門新聞

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

全球最顛簸航線出爐　日本列高風險區

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

捲入台積電內鬼案　日人怒喊「丟臉」：完了

疑北京施壓　美中台21國未獲邀PIF峰會

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

美股收紅　那斯達克指數續創新高

尹錫悅老婆被抓炒股　不法所得1760萬

更多熱門

相關新聞

黃仁勳赴白宮　美商務部發H20晶片出口許可

黃仁勳赴白宮　美商務部發H20晶片出口許可

美國晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳親赴白宮與美國總統川普（Donald Trump）會面後，終於讓卡關數週的H20晶片出口案鬆綁。外媒消息指出，美國商務部已著手核發許可證，允許輝達向中國出口該款專為中國市場設計的晶片。

美CDC遭槍擊釀2死　原因疑和新冠疫苗有關

美CDC遭槍擊釀2死　原因疑和新冠疫苗有關

亞塞拜然、亞美尼亞言和　推川普拿和平獎

亞塞拜然、亞美尼亞言和　推川普拿和平獎

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

關鍵字：

北美要聞太空人洛維爾Jim Lovell

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面