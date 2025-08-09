登月危機化為奇蹟！阿波羅13號指揮官97歲辭世　NASA致敬太空英雄

▲阿波羅13號任務指揮官洛維爾逝世，享壽97歲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，阿波羅13號任務指揮官洛維爾（Jim Lovell）於當地時間7日在伊利諾州的住處逝世，享壽97歲。NASA讚譽，他在1970年任務中冷靜應對服務艙氧氣槽爆炸危機，帶領機組人員安全返航，將原本可能釀成悲劇的事故化為太空史上經典的救援行動，也為人類太空探索累積寶貴經驗。

根據《衛報》，洛維爾1928年3月25日出生於美國俄亥俄州克里夫蘭，先後就讀威斯康辛大學與美國海軍學院，畢業後成為海軍飛行員。他於1960年代加入NASA，是該機構成立初期飛行經驗最豐富的太空人之一，曾4度執行任務，包括雙子星7號、雙子星12號、阿波羅8號與阿波羅13號。

1968年的阿波羅8號任務，洛維爾與同事博爾曼（Frank Borman）、安德斯（William Anders）成為首批離開地球軌道並繞行月球的人類。任務雖未登月，但成功超越蘇聯，為美國在太空競賽奠定優勢。該任務拍攝的「地球升起」照片與平安夜朗讀《創世紀》的畫面，至今仍被視為人類太空探索的重要象徵。

▲太空人洛維爾在雙子座12號火箭前講述他的經歷。（圖／路透）

1970年4月，洛維爾原定成為第5位登月者，但阿波羅13號在距地球約20萬英里處發生氧氣槽爆炸，導致氧氣與電力急速流失。NASA緊急取消登月計畫，將目標轉為全力讓機組生還。洛維爾與海斯（Fred Haise）、斯威格特（Jack Swigert）轉入登月艙以節省資源，在低溫與有限空間下撐過4天，最終繞月返航，安全降落地球。

這場驚險行動成為NASA危機處理的經典案例，展現地面與太空團隊的高度專業與協作。

洛維爾的冷靜與果斷使他廣受尊敬。1995年，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）頒授國會太空榮譽勳章，肯定其貢獻。同年上映的電影《阿波羅13號》讓事件再度受到全球關注，由湯姆•漢克斯（Tom Hanks）飾演的洛維爾角色，使「休士頓，我們有麻煩了」成為家喻戶曉的經典台詞。

▲湯姆漢克斯、太空人洛維爾與柯林頓總統在白宮橢圓形辦公室會面。（圖／路透）

儘管未能踏上月球，洛維爾生前多次表示，阿波羅13號證明NASA人員有能力克服幾近必死的挑戰，這種成就感遠勝於單純完成任務。他曾說，如果一切順利登月，就如同照著食譜烹飪，真正的考驗是在出現危機時的應變能力。

洛維爾的妻子瑪麗蓮（Marilyn）於2023年辭世，兩人婚姻自1952年維持至她離世，育有4名子女。NASA表示，他的勇氣、智慧與領導力將長存於人類太空探索史，啟發後人面對未知與挑戰時保持冷靜與堅韌。