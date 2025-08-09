　
國際

川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」

▲▼美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期可能會面。（圖／路透）

▲川普與普丁15日將在美國阿拉斯加州會面；圖為2017年越南APEC 峰會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將於8月15日在美國阿拉斯加州（Alaska）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，商討結束烏克蘭戰爭的和平協議。外界關注，這場高峰會能否敲定三年衝突的停火方案。

根據《路透社》報導，川普8日在社群媒體透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等各方已接近達成停火共識，他甚至暗示協議內容可能涉及領土交換，「會有一些領土互換，對雙方都有好處。」

川普在與亞美尼亞及亞塞拜然兩國領袖舉行和平峰會活動時於白宮告訴媒體，攸關俄烏和平的協議「已接近達成」。他表示，這項潛在協議將包括「一些領土交換，以利兩國」並強調自己正努力讓俄羅斯將戰爭期間所占領的部分領土歸還烏克蘭。

澤倫斯基當天晚間在全國談話中指出，只要對俄羅斯施加足夠壓力，就有機會停火，並透露已與多國領袖進行超過十多次對話，且與美方保持密切溝通。

目前，普丁宣稱盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson）等四地，以及2014年吞併的克里米亞（Crimea）為俄羅斯領土，但俄軍尚未完全控制上述地區。

《彭博》（Bloomberg）引述消息人士指出，美俄正推動一項協議，確保俄方在入侵期間奪取的領土佔領現狀，其中俄軍將在赫松與札波羅熱沿現有前線停止攻勢。

不過，美國國務院前官員巴克（Tyson Barker）直言，這項提案恐遭烏克蘭立即拒絕，呼籲基輔當局堅守談判條件，同時展現對美方支持的感謝。

清華幫淪台積電內鬼！母校教授覺得不意外　原因曝光
川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」
楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵
廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」
楊柳颱風還會變強！　往台灣方向前進可能發海警
看好AI前景美股收紅！那指續創新高　台積電ADR反跌0.33

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

