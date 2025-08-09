快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）當地時間8日晚間，疾病管制與預防中心（CDC）與艾默里大學（Emory University）校園附近發生槍擊事件，造成槍手和一名執法人員死亡。警方研判，嫌犯疑因認為自己罹患疾病，並將病因歸咎於新冠疫苗，將CDC視為攻擊目標。

根據CNN、《美聯社》報導，警方接獲通報有槍手後立即趕往現場，並與嫌犯發生交火。事件發生後，艾默里大學緊急發布「就地避難」指令，隨後在確認現場安全後解除，並呼籲民眾暫時避開該區域。

BREAKING: There's been a shooting at CDC Headquarters in Atlanta, located on Emory University’s campus.



Bullet holes seen at the CDC building after a police response. pic.twitter.com/n4xpkkiAdq — Everything Georgia (@GAFollowers) August 8, 2025

據CDC員工透露，事發時多棟大樓窗戶遭到子彈擊中。當天傍晚6時左右，艾默里與CDC校園附近多次響起警報聲，氣氛緊張。喬治亞州檢察總長克里斯．卡爾（Chris Carr）對外表示，對事件感到震驚，並為校園社群安全祈禱。

警方在與嫌犯家屬談話後指出，嫌犯可能真的生病，或自認生病，並認為是新冠疫苗所致，因此鎖定CDC發動攻擊。

事發地點位於亞特蘭大西北部的高級林地社區，艾默里大學主校區、艾默里大學醫院（Emory University Hospital）及CDC沿著克里夫頓路（Clifton Road）而建，平時交通壅塞，但案發當天街道相對冷清。當地一家熟食店的員工在聽到一連串槍聲後，立刻鎖門並躲在店內避難。

警方強調，目前已無對公眾的持續威脅，相關調查仍在進行中。