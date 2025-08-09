　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）當地時間8日晚間，疾病管制與預防中心（CDC）與艾默里大學（Emory University）校園附近發生槍擊事件，造成槍手和一名執法人員死亡。警方研判，嫌犯疑因認為自己罹患疾病，並將病因歸咎於新冠疫苗，將CDC視為攻擊目標。

根據CNN、《美聯社》報導，警方接獲通報有槍手後立即趕往現場，並與嫌犯發生交火。事件發生後，艾默里大學緊急發布「就地避難」指令，隨後在確認現場安全後解除，並呼籲民眾暫時避開該區域。

據CDC員工透露，事發時多棟大樓窗戶遭到子彈擊中。當天傍晚6時左右，艾默里與CDC校園附近多次響起警報聲，氣氛緊張。喬治亞州檢察總長克里斯．卡爾（Chris Carr）對外表示，對事件感到震驚，並為校園社群安全祈禱。

警方在與嫌犯家屬談話後指出，嫌犯可能真的生病，或自認生病，並認為是新冠疫苗所致，因此鎖定CDC發動攻擊。

事發地點位於亞特蘭大西北部的高級林地社區，艾默里大學主校區、艾默里大學醫院（Emory University Hospital）及CDC沿著克里夫頓路（Clifton Road）而建，平時交通壅塞，但案發當天街道相對冷清。當地一家熟食店的員工在聽到一連串槍聲後，立刻鎖門並躲在店內避難。

警方強調，目前已無對公眾的持續威脅，相關調查仍在進行中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命
楊柳颱風將入「大垂直風切」區！2下場曝　下週三、四通過北部海
東京威力科創高層7月初就到台積電「負荊請罪」　1原因無濟於事
輝達H20晶片可以出口了！黃仁勳親赴白宮　美商務部終發許可
沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意
2個月狂抓369件違規！他「1手法」被認定違立法目的　罰單全
快訊／美CDC爆槍擊2死！　兇手懷疑「新冠疫苗」害染病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

黃仁勳親赴白宮終鬆綁　金融時報：美商務部已發H20晶片出口許可

台北奪「最想長居城市」榜首！　打敗新加坡、雪梨

快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

亞塞拜然、亞美尼亞握手言和！　聯手推川普爭「諾貝爾和平獎」

川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」

美媒：川普要求美軍對多位「拉美毒梟」動武

戰事升溫！　以色列決定「全面控制加薩市」被抨擊

看好AI前景美股收紅！那指續創新高　台積電ADR反跌0.33％

被美國課50%「氣到不買美軍武」？　印度國防部回應了

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

黃仁勳親赴白宮終鬆綁　金融時報：美商務部已發H20晶片出口許可

台北奪「最想長居城市」榜首！　打敗新加坡、雪梨

快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

亞塞拜然、亞美尼亞握手言和！　聯手推川普爭「諾貝爾和平獎」

川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」

美媒：川普要求美軍對多位「拉美毒梟」動武

戰事升溫！　以色列決定「全面控制加薩市」被抨擊

看好AI前景美股收紅！那指續創新高　台積電ADR反跌0.33％

被美國課50%「氣到不買美軍武」？　印度國防部回應了

賺9萬元賠1331萬元！　車手被關2年半哭窮也沒用

專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

男子經常一夜情「小便後用手揉眼睛」　染淋病合併結膜炎、尿道炎

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

佐佐木朗希Live BP飆156公里！羅伯斯讚「投得很好」進度樂觀

大安區連撞6車！　毒蟲「精神渙散」想尿遁滅證

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

【第一天就上手】萌娃牽老師衝進教室：終於甩掉我媽了

國際熱門新聞

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

全球最顛簸航線出爐　日本列高風險區

美股收紅　那斯達克指數續創新高

尹錫悅老婆被抓炒股　不法所得1760萬

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

捲入台積電內鬼案　日人怒喊「丟臉」：完了

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

闖10年好友家　噁男喊「想喝母乳」性侵產婦

美俄峰會前夕　習近平突通話普丁

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

更多熱門

相關新聞

亞塞拜然、亞美尼亞言和　推川普拿和平獎

亞塞拜然、亞美尼亞言和　推川普拿和平獎

美國總統川普（Donald Trump）8日於白宮主持「歷史性和平高峰會」，見證亞塞拜然（Azerbaijan）總統阿利耶夫與亞美尼亞（Armenia）總理帕希尼揚正式簽署和平協議，為兩國長達數十年的衝突畫下句點。兩位領導人更罕見達成共識，計劃聯合提名川普角逐諾貝爾和平獎。

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

川普讓中國再次偉大？　不僅是一人之功而是「中美競爭實質結果」

川普讓中國再次偉大？　不僅是一人之功而是「中美競爭實質結果」

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

關鍵字：

槍擊亞特蘭大CDC新冠疫苗美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台積電2奈米洩密　東京威力科創高層赴台

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！網：認不出來

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面