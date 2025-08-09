　
國際

亞塞拜然、亞美尼亞握手言和！　聯手推川普爭「諾貝爾和平獎」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）8日於白宮主持「歷史性和平高峰會」，見證亞塞拜然總統阿利耶夫（左）與亞美尼亞總理帕希尼揚（右）正式簽署和平協議，為兩國長達數十年的衝突畫下句點。（圖／路透）

▲川普8日於白宮見證亞塞拜然總統阿利耶夫（左）與亞美尼亞總理帕希尼揚（右）正式簽署和平協議，為兩國長達數十年的衝突畫下句點。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）8日於白宮主持「歷史性和平高峰會」，見證亞塞拜然（Azerbaijan）總統阿利耶夫與亞美尼亞（Armenia）總理帕希尼揚正式簽署和平協議，為兩國長達數十年的衝突畫下句點。兩位領導人更罕見達成共識，計劃聯合提名川普角逐諾貝爾和平獎。

綜合外媒報導，阿利耶夫（Ilham Aliyev）在白宮儀式上表示，「或許我可以和帕希尼揚（Nikol Pashinyan）總理一起，向諾貝爾委員會提交聯合申請，將諾貝爾和平獎頒給川普總統。」帕希尼揚則附和說，「我認為川普總統值得這個榮譽，我們會全力支持與推動。」

亞美尼亞與亞塞拜然自蘇聯時代以來，因納戈爾諾－卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區歸屬問題關係緊張，過去曾兩度爆發戰爭。亞塞拜然2023年在閃電攻勢中收復該地區，導致逾10萬名亞美尼亞族人逃離家園。

雙方近年多次嘗試談判，包括今年在阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）舉行會談，但遲遲未能突破，直到此次在美方斡旋下達成協議。

川普在個人社群Truth Social發文指出，「許多領導人多年來試圖結束戰爭都失敗了，直到現在，感謝『川普』。」他強調，這份協議將為南高加索（South Caucasus）地區開啟經濟合作契機，美國也將與兩國簽署雙邊協議，推動交通與能源基礎建設。

《美聯社》報導指出，協議內容包括開放一條連接亞塞拜然與其飛地納希切凡（Nakhchivan）的交通走廊，並命名為「川普國際和平與繁榮之路」（Trump Route for International Peace and Prosperity）；該走廊將橫跨約32公里的亞美尼亞領土，未來規劃建設鐵路、油氣管線與光纖網路，由私人企業投資開發。

這項突破是在川普特使魏科夫（Steve Witkoff）年初訪問亞塞拜然首都巴庫（Baku）後，雙方持續磋商的成果。川普表示，他為兩位「有勇氣的領導人」做出正確決定感到自豪，並再度暗示自己在國際調解的努力應獲諾貝爾和平獎肯定。

清華幫淪台積電內鬼！母校教授覺得不意外　原因曝光
川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」
楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵
廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」
楊柳颱風還會變強！　往台灣方向前進可能發海警
看好AI前景美股收紅！那指續創新高　台積電ADR反跌0.33

關鍵字：

和平協議川普亞美尼亞亞塞拜然諾貝爾和平獎北美要聞

