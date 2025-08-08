官學合作再深化！新北地政局贈北大測量儀器　推動學用接軌

▲新北地政局捐贈測量儀器，助臺北大學培育地政人才。（圖／新北市地政局提供）

記者郭世賢／新北報導

為落實資源妥善運用與深化官學合作，促進學用接軌，今（8日）新北市政府地政局將一批已完成內部財產銷帳程序但仍具使用功能的測量儀器，捐贈予先前已簽署合作備忘錄（MOU）的國立臺北大學不動產與城鄉環境學系，協助該系提升教學設備能量，強化學生專業技能。

地政局於前2年共捐贈6套衛星定位儀、5套全測站經緯儀、1套光波測距經緯儀，今年再捐贈衛星定位儀及全測站經緯儀各3套，這批測量儀器多年來完成了無數的地籍圖重測與測量案件，雖已達公務使用年限，但仍具使用功能，經相關財產銷帳程序後，如今將在北大校園中展開新使命，作為教學與實作課程之用，成為培育地政專才的重要教具。贈與儀式由地政局副局長楊悅君與臺北大學特聘教授葉大綱及助理教授林柏丞共同主持，雙方將持續推動官學合作，攜手為地政領域培育更多優質人才。

地政局進一步表示，自2020年起與北大不動產與城鄉環境學系簽署MOU，即持續辦理講座、實地參訪等，近年再新增「測量儀器再運用」項目，本次贈與儀式是落實政府資源永續利用的具體行動，也希望藉由官學合作平台，讓學生有更多機會接觸實際儀器操作，實踐理論與實務結合。