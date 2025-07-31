卓冠廷提案「還稅於民」！　要求新北市政府普發現金1.6萬元

▲新北市議員卓冠廷。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

近日普發現金是朝野最新攻防焦點。新北市議員卓冠廷今（31日）日表示，新北市政府自2015年起至2024年，十年來稅課超收達663.47億，因此他與民進黨議員提案，要求新北市府普發1萬6000元。

卓冠廷說明，他已經與新北市議員同僚山田摩衣、林銘仁、陳乃瑜、李宇翔、黃淑君、陳啟能等人共同預先準備好提案文字，主張普發現金16000，將於新北市議會臨時會正式提案。

該案說明指出，依本市總預算及總決算資料比對統計本市稅課收入超收情形，自2015年起至2024年，十年來稅課超收達663.47億。若僅依本市地方稅課徵超徵情形，依《新北市稅捐統計年報》之統計，自2015年起至2024年，十年來稅捐超徵亦達277.08億。同份報告更表明因市府推動多項招商政策、促進產業發展，使本市稅收實徵淨額在2019年首度突破600億、2024更創下史上新高淨額672.39億。

該案提到，又2024年12月20日立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，依財政部設算本市預計獲配統籌分配款將增加374億元。

該案指出，為順應超收稅額「還稅於民」、經濟成果「與民共享」之主流民意，請新北市政府研議推動普發本市約400萬人口現金16000元；其所需費用約640億餘，依過去十年超收之稅課收入超過660億，已綽綽有餘；若再計統籌分配稅款未來多拿374億，更有餘裕。爰提此案，建請研議。



