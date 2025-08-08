　
新北街舞夢想啟航！台灣街舞新星實力爆發　前三名圓夢進軍韓國

▲▼2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲活動現場氣氛熱烈，侯友宜市長（中）出席頒獎與決賽中勝出的得獎選手們合影，肯定其舞技實力與國際潛力。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北採訪報導

燈光灑落、節奏響起，2025新北國際街舞大賽決賽現場氣氛沸騰！今年賽事不僅是舞技對決，更為了搶奪國際賽門票，去年新北市冠軍選手「Diao（吊嘎）」代表台灣赴韓參賽，勇奪亞軍為台灣爭光，今年再加碼不限舞風一對一前三名選手，都將獲得國際賽事CIDC的種子選手資格，由冠軍參與一對一賽事項目，兩天賽事匯聚來自全台與海外的頂尖舞者，從霹靂舞一對一激烈攻防，到排舞組的團體默契展現，創意與個人風格全面爆發，每一場比賽都讓全場觀眾尖叫、掌聲不斷！

▲▼（業配）2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲2025新北國際街舞大賽現場氣氛沸騰，選手展現精湛舞技，觀眾掌聲不斷。

▲▼2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲團體舞蹈不僅考驗技術，也展現出成員間深厚的默契與舞感。

「2025新北國際街舞大賽」由新北市政府青年局主辦，為台灣街舞圈年度盛事之一，今年活動祭出總獎金高達45萬元，賽事涵蓋「青少年組排舞賽」、「霹靂舞一對一」、「不限舞風一對一」三大競賽組別，不論是個人或團體，只要入圍決賽即有獎金可領，吸引國內外頂尖好手競逐。

▲▼（業配）2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市長侯友宜致詞肯定年輕選手努力，盼青年勇敢逐夢、邁向國際。

新北市市長侯友宜親臨現場頒獎時表示，「今年賽事盛況空前，來自全台灣、日本、美國、菲律賓的頂尖舞者齊聚新北，共有75支隊伍、215名好手參賽，現場感受到舞者們用熱情用汗水堆積的精采演出」。侯市長強調，這項深耕十七年的賽事每年越辦越好，與國際的連結更深化，新北市將持續作為街舞文化推手，為年輕世代打造發揮夢想的舞台。

▲▼（業配）2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市青年局局長邱兆梅受訪分享賽事推動成果，強調職涯發展的重要性。

自去年起，新北市青年局接手已有17年歷史的街舞大賽，除維持歷年賽事規模與品質，更致力提升賽事水準與影響力，積極連結國際賽事、強化亞洲街舞文化的交流與發展。

新北市青年局長邱兆梅表示：「新北街舞大賽在國際間已逐漸受到關注，吸引來自日本、美國、菲律賓選手自費參賽，甚至在12強排名賽中，有三組非台灣本土隊伍脫穎而出，展現街舞作為跨語言藝術的城市潛力」。

▲▼（業配）2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲國際評審呂布老師受訪表示，選手表現令人驚艷，融合風格展現街舞多元魅力。

評審之一、國際賽事經歷豐富的呂布老師表示：「今年選手的整體水平非常高，排舞的創意性、Breaking的技巧完整度、音樂性都超出我的預期，尤其不限舞風一對一賽事，看到選手們融合不同舞風的實驗性與自我風格，非常感動。」他也指出台灣青少年實力也是越來越強，越來越有具國際競爭力，且大讚台灣選手「團體意識很強」，即使不同舞團的選手平時是競爭對手，但在國際賽事會真心互相支持，這種團結精神結合台灣的選手培育制度，正是台灣街舞在國際舞台持續發光的關鍵因素。

▲▼2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲霹靂舞一對一冠軍選手站上最高榮耀，取得出戰韓國資格。

經過激烈的賽事，奪下霹靂舞一對一冠軍的選手阿金難掩喜悅，他表示去年止步16強，今年能登上決賽舞台並奪冠，感到無比驕傲。此次勝利讓他取得前進韓國總決賽的資格，將與亞軍、季軍組隊參加3對3團體賽，他表示已觀看歷屆賽事影片，對於即將代表台灣出賽充滿期待，並將持續穩定訓練、保持平常心應戰，他也感性提及，這一路走來已堅持舞蹈17年，感謝父母始終支持，更期許將這份熱愛傳遞給更多人。

▲▼2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲Breaking項目冠軍得主開心領獎，展現長期苦練成果。

在街舞大賽Breaking項目中奪下冠軍的選手微霓受訪時表示，獲知奪冠時感到驚喜，「我跳完後其實蠻擔心的，因為有小失誤，對手也很厲害，所以不太確定結果，能在新北這個舞台被看見，真的很榮幸！」談到備戰策略，他提到特別針對不同對手調整應戰方式，「每個選手優勢都不同，我會增加原創性和舞蹈詞彙量，調整比賽套路編排。」未來期望爭取亞運參賽資格，並朝專業舞蹈表演發展。

▲▼2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲排舞組冠軍來自日本，首次參賽即奪冠，成員驚喜表示將持續創作獨有風格。

青少年組排舞冠軍由來自日本的隊伍奪下，這也是他們首次踏上國際舞台參賽，便一舉奪冠，讓團隊感到又驚又喜，他們表示，這次參賽其實是因為老師推薦嘗試國際比賽，沒想到能在高手如雲的競爭中脫穎而出，感到非常開心，為了突破語言隔閡，特別強調團隊整體性與個人特質兼備的編排，訓練過程中也明顯感受到實力的進步，這次獲獎不僅是對努力的肯定，也成為他們未來持續精進的最大動力。

▲▼2025新北國際街舞大賽決賽採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市青年局透過街舞大賽培育在地青年，未來將結合職涯推廣，讓青年在街舞領域找到更多發展可能。

新北市青年局長邱兆梅指出，青年局接手後全面升級賽事規格，包括獎金提升並首設入圍獎金、場地由戶外改為室內、引進國際通用電子評分系統，同時亦拓展數位參與管道，於實體賽事之外，提供線上直播並辦理線上應援活動，讓更多人有機會參與並看見街舞的多元魅力。她強調，街舞已經是重要的在地文化，青年局的職責就是協助新北青年找到貢獻社會的方向，今年除了比賽，也首度舉辦街舞職涯推廣分享營，讓喜歡跳舞的青年，未來不僅能跳舞，還可以從事許多相關專業工作，同時將在土城永寧站打造八層樓「有你宇宙館」（You-niverse）青年基地，提供新型態藝術科技實作場域，不管是街舞職涯、科技創業、藝文創業等多面向都能獲得資源支持。

