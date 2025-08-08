官員上節目當場中風！「半邊臉抽搐」說不出話　震驚畫面全播出

▲ 格利希奇半邊臉詭異抽搐。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

塞爾維亞公共投資部長達科．格利希奇（Darko Glišić）4日上午在電視台直播節目中，突然出現言語遲緩、口齒不清、一邊眼皮狂跳等症狀，主持人見狀緊急中斷節目叫救護車，格利希奇接著當場中風昏倒，相關畫面震驚全國觀眾。

Nema tog problema kojeg Vučić ne može da reši.

Nadam se da je Glišić dobro, nije se vratio da nastavi gostovanje. pic.twitter.com/xQMvriSbWf — ???????????????????????? ▶︎ (@FermanTwitt) August 5, 2025

新聞畫面可見，主持人向格利希奇提問後，他開口回應卻含糊不清，半邊臉詭異抽搐，他自己似乎也察覺異狀，一度舉起手摀住口部，但仍無法正常說話，左邊眼皮狂跳，主持人馬上喊停節目叫救護車。

綜合Vreme等當地媒體， 格利希奇被送往貝爾格勒急診中心時已陷入昏迷，情況極度危急。衛生部長隆查爾（Zlatibor Lončar）說明，醫療團隊在患者送達20分鐘內立即展開診斷與治療，外科醫師成功移除阻塞腦血管的血栓並處理出血問題，「現在進入關鍵期，要看他的身體如何對治療產生反應。」

作為總統武契奇（Alexander Vučić）親信，格利希奇2016年起擔任執政黨SNS執行委員會主席，政壇地位舉足輕重。武契奇4日深夜PO出他前往探病的照片，發文寫道，「達科，撐住！不要放棄！達科好多了，我跟他說過話。他還有點痛苦，但我無法形容內心的喜悅。」

醫院消息指出，格利希奇已恢復意識但仍有言語困難，目前仍需使用呼吸器輔助。隆查爾強調未來24小時將是關鍵期，醫療團隊對治療結果保持謹慎樂觀態度。政界人士紛紛為格利希奇祈福，執政黨主席武切維奇（Miloš Vučević）則譴責網友嘲諷他病情的言論「毫無人性」。