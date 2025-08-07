大支剛出歌酸完！民進黨2立委用五月天歌跳舞　上傳後急刪

▲民進黨立委吳思瑤、沈伯洋用五月天的歌配樂跳舞。（圖／翻攝政客爽）



記者鄒鎮宇／綜合報導

饒舌歌手大支先前發布單曲〈辣的〉，卻因為領有文化部補助，又在歌詞中砲轟國民黨、攻擊五月天，引發爭議。豈料，民進黨立委吳思瑤、沈伯洋突然使用五月天的歌曲酸人，事後突然緊急刪除，引起網友討論。

針對台美關稅議題，立法院外交及國防委員會今（7日）召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室前來說明。不過，會議僅召開1個多小時，不到上午11時就結束。召委、民進黨立委沈伯洋會後表示，部分藍白委以「應公開」為由，連機密文件都沒看便離開，放棄監督權利，但國民黨立委徐巧芯回擊，「我全程都在，仔細閱讀資料，認真質詢也沒有洩密，請不要只說民進黨都在，國民黨也有人」。

欸欸，吳思瑤跟柯建銘助理周軒幹嘛偷偷把剛剛唱跳五月天「終結孤單」的影片刪掉了 剛剛他們發文的標題非常帥氣，寫「 民進黨立院黨團最新力作」，既然最新力作刪掉是覺得丟臉嗎？ 現在所有社群幾乎找不到這個影片了，非常可惜，舞蹈相當精彩，跳出自信跳出霸氣。 但是 我 有 備 份！ 等下來讓大家欣賞你們曼妙的舞姿。 由政客爽發佈於 2025年8月7日 星期四

事後，吳思瑤、沈伯洋拍攝一段短影音。影片中，沈伯洋雙手一攤，重複動作跳舞，吳思瑤則是手先放在太陽穴，做出爆炸的手勢後往上看，影片下方的字幕則寫「馬文君，沒看落跑」、「張啓楷，沒看落跑」、「賴士葆，沒看落跑」、「葉元之，沒看落跑」、「黃國昌今天根本沒來」。

此外，該段影片以五月天的歌曲《終結孤單》當作配樂，沈伯洋也發文攻擊，並引用歌詞《約你你說不來，來了你又不嗨》。事後，立院民進黨團總召柯建銘助理周軒、吳思瑤將影片刪除，但早已被網友備份。

臉書粉專「政客爽」表示，周軒、吳思瑤以「民進黨立法院黨團最新力作」上傳影片，但不到20分鐘就將影片刪除，「大家覺得為什麼柯建銘助理跟吳思瑤要緊急刪除這支影片呢？」