連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

▲Dino自曝中風前一天曾獨自吃下七顆榴槤，目前右半身癱瘓，靠親人照料。（圖／翻攝自X）

馬來西亞男子音樂團體Nico G成員Dino（本名Mohd Shah Rosli）日前驚傳中風，其後經醫治1個月，右邊身體仍然癱瘓，目前正於吉隆坡家中療養。他自述在發病前一天曾獨自吃下七顆榴槤，加上長年吸菸，懷疑這些不良生活習慣可能導致健康惡化。

根據馬來西亞《大都會日報（Harian Metro）》與《Malaysia Dateline》報導，現年50歲的Dino回憶，中風當天他在工作時突然倒地，送醫後確認右半身癱瘓。他說：「我真的很愛榴槤，那天就自己吃了七顆。之後就突然昏倒，口中還留著榴槤味。」除了嗜甜外，他也坦承自年輕以來就是重度吸菸者。

目前Dino仍需每兩週前往吉隆坡中央醫院（HKL）進行後續檢查，同時接受傳統療法如按摩，每次治療費用約200令吉（約新台幣1380元）。他呼籲社會協助，幫助他度過這段無收入的療養時期。此事件也提醒民眾，即便是看似健康的天然水果，過量攝取仍可能對身體造成極大負擔。

▲榴槤糖分與鉀含量高，過量食用恐致高血糖與心律不整。（示意圖／Pixabay）

