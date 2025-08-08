　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「粉底液事件」王義川認虛心受教　性平部：進步是民進黨基本價值

▲▼性平部再發文。（圖／翻攝性平部臉書）

▲性平部重批綠委王義川的厭女言論。（圖／翻攝性平部臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災因沒有脫妝，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。言論遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部昨罕見重話痛批，「我們不要厭女的台派」。黨內為王義川言論開戰，而事主王義川本人今（8日）回應虛心接受。性平部則再表示，「進步」是本黨不可或缺的基本價值。謝謝王義川委員剛剛在午青LIVE的立場宣示，性平部會持續和所有的支持者在性別平等的路上一起努力。

▼民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨今日召開例行中常會，立法委員王義川出席。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨性平部昨表示，近日本黨立法委員王義川於政論節目以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。我們不要厭女的台派，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。

議員卓冠廷砲轟，性平部依照民進黨內部流程開調查會議，並讓王義川親自說明，再依狀況處置，直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，把自己當網友？絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。性平部發文後，除藍營、白營支持者留言嘲諷外，也有民進黨支持者不滿，紛紛留言砲轟。

事主王義川稍早在直播節目中表示，最近在政論節目上討論政治人物去救災的心態，以及外界看到畫面的感覺，自己的評論是從何博文、盧秀燕呈現的不同意象，各位完整看評論過程，沒有涉及性別歧視跟嘲笑。每個政治人物都可以被批評，這段時間所有的批評指教，他虛心接受，不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。

性平部表示，昨天性平部的發文引起社會廣泛討論，無論是批評指教，或是支持鼓勵，我們都收到了。這麼多的討論顯示台灣是一個民主、多元、言論自由的開放社會。

性平部指出，性平部的初衷是希望大家在追求與維護「民主」「自由」的路上，不要遺忘「進步」也是本黨不可或缺的基本價值，昨天的貼文應該也讓大家對於性別平等議題有了更深入的思考。謝謝王義川委員剛剛在午青LIVE的立場宣示，性平部會持續和所有的支持者在性別平等的路上一起努力。

08/07 全台詐欺最新數據

「粉底液事件」王義川認虛心受教　性平部：進步是民進黨基本價值

「粉底液事件」王義川認虛心受教　性平部：進步是民進黨基本價值

民進黨立委王義川近日在節目中談及台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，使用2400元的粉底液。此番言論一出，引起許多人不滿，民進黨性平部也說重話，「我們不要厭女的台派。」資深媒體人周玉蔻對此則直言，王義川人紅是非多，民進黨性平部擅自發表聲明，還扯台派，實在太霸道，「王義川加加油！」

政治譴責性平部厭女王義川民進黨李晏蓉

