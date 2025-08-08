美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

▲ 家屬證實Lina Bina過世消息。（圖／翻攝自IG、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國AV女優兼網紅Lina Bina（藝名MissJohnDough）驚傳猝逝，年僅24歲，死因為心臟與頸部血栓併發症。她的姊姊Moni在社群平台證實這項消息，心痛表示，「不敢相信妳真的走了，寶貝妹妹，我今早醒來還希望這只是場惡夢。」

根據《太陽報》，Lina Bina來自德州，在X、TikTok及OnlyFans等平台擁有逾十萬粉絲，以大膽內容和活潑個性著稱。悲劇前幾天，粉絲才因她多天沒有更新感到擔憂，她生前最後一次發文停在1日，當時寫道，「抱歉最近像隱形人一樣，我正在經歷很多鳥事。」

▲ Lina Bina生前在社群平台擁有逾十萬粉絲。（圖／翻攝自IG、TikTok）

她的死訊震驚業界，同為女優的Coco Bliss發文悼念，「我愛妳，為什麼這麼早就離開我們。」粉絲也紛紛留言哀悼，「願早逝的好靈魂安息。」

Lina Bina家屬尚未公布喪禮安排細節，盼望外界給予隱私哀悼。她的離世是近期網紅與成人片業界接連發生的猝死事件之一，曾演出Netflix作品的女優Kylie Page本月稍早也在洛杉磯的住家離世，死因據報為藥物過量。