美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、TikTok）

▲ 家屬證實Lina Bina過世消息。（圖／翻攝自IG、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國AV女優兼網紅Lina Bina（藝名MissJohnDough）驚傳猝逝，年僅24歲，死因為心臟與頸部血栓併發症。她的姊姊Moni在社群平台證實這項消息，心痛表示，「不敢相信妳真的走了，寶貝妹妹，我今早醒來還希望這只是場惡夢。」

根據《太陽報》，Lina Bina來自德州，在X、TikTok及OnlyFans等平台擁有逾十萬粉絲，以大膽內容和活潑個性著稱。悲劇前幾天，粉絲才因她多天沒有更新感到擔憂，她生前最後一次發文停在1日，當時寫道，「抱歉最近像隱形人一樣，我正在經歷很多鳥事。」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、TikTok）

▲ Lina Bina生前在社群平台擁有逾十萬粉絲。（圖／翻攝自IG、TikTok）

她的死訊震驚業界，同為女優的Coco Bliss發文悼念，「我愛妳，為什麼這麼早就離開我們。」粉絲也紛紛留言哀悼，「願早逝的好靈魂安息。」

Lina Bina家屬尚未公布喪禮安排細節，盼望外界給予隱私哀悼。她的離世是近期網紅與成人片業界接連發生的猝死事件之一，曾演出Netflix作品的女優Kylie Page本月稍早也在洛杉磯的住家離世，死因據報為藥物過量。

08/07 全台詐欺最新數據

539 2 6266 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

