國際

美提最新停戰方案「對普丁很有利」？　波蘭媒體爆料3大條件

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與普丁據悉很快就會見面。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

波蘭媒體Onet於7日爆料，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）晉見俄羅斯總統普丁時，提出了一份烏克蘭停戰方案，內容對於俄羅斯「非常有利」。據悉，該提案已與歐洲盟國協調。

Onet未透露具體消息來源，但知情人士表示，「據了解，莫斯科收到一項來自川普政府非常有利的提議。」

該提議包含三大重點，首先是雙方立刻在烏克蘭境內停火，但並非簽署全面和平協議；其次是透過「延後處理49年或99年」的方式，實質承認俄軍占領領土；第三是解除大部分對俄制裁，長期恢復能源合作，也就是進口俄羅斯天然氣與石油。

值得注意的是，川普並未針對「北約東擴限制」給出任何承諾，而這正是普丁最關注的議題之一。此外，華府也未承諾停止軍援基輔。不過，Onet宣稱，俄羅斯對此條件表示「可以接受」。

魏科夫晉見普丁之後，川普也與澤倫斯基和幾名歐洲領袖通話，告訴盟友他打算「最快下周」與普丁見面，接著舉行一場包括澤倫斯基的三方會談。稍後，克里姆林宮也證實俄美元首未來幾天將會見面。

儘管如此，白宮官員透露，根據目前的安排，普丁必須先與澤倫斯基會面，才能安排川普與普丁的會晤。不過，川普對此表示，與澤倫斯基會面並非他與普丁會議的前提。

俄8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁回應

川普半導體關稅「恐重創台灣」：出口驟減34%

川普半導體關稅「恐重創台灣」：出口驟減34%

經濟學家警告，美國總統川普揚言針對半導體進口課徵高達100%關稅，不僅可能會再度引發晶片短缺，也可能對仰賴晶片出口的台灣經濟造成嚴重衝擊。

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

川普懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」

川普懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」

川普普丁烏克蘭俄羅斯停火和平協議

