川普關稅重擊「這2國」　彭博：習近平成最大贏家

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）祭出新一輪關稅大刀，意圖重塑全球貿易秩序，但這場貿易風暴不僅讓全球經濟規模縮水，更讓兩個國家被點名是最大輸家。根據《彭博》分析，印度與瑞士在這波關稅調整中損失最慘重，而真正笑到最後的，竟然是與美國交鋒已久的中國國家主席習近平。

根據《彭博》報導，川普政府大幅調升進口關稅，儘管白宮認為，這波關稅政策能創造更多美國本土投資與就業，但《彭博經濟學》預估，全球GDP將因此在2027年底前縮水2兆美元，代價驚人。

印度、瑞士成重災區 對美出口大幅縮水

在所有受影響國家中，印度與瑞士可說是「最大輸家」。

這波關稅主要衝著美國各大貿易夥伴而來，其中印度與瑞士首當其衝。印度本來就面臨30%的基本關稅，近期又因為堅持從俄羅斯進口原油而遭川普點名，追加25%懲罰性關稅，若於8月27日正式生效，總稅率將達50%。

如此高稅率將讓印度對美出口大幅下滑，《彭博》預估恐減少多達60%，並對印度整體GDP減少0.9%。

印度過去數年與美國建立緊密關係，不僅被視為「友岸外包」（friend-shoring）的重要合作夥伴，還是美日澳共同參與的「四方安全對話」（Quad）成員，但如今卻在貿易上遭到川普打壓，外交與經濟雙重壓力讓印度備感壓力。

瑞士的處境與印度相似。儘管其出口品如手錶與巧克力被課以39%高關稅，但藥品與黃金等重要品項則獲得豁免。反觀瑞士的鄰國，如法國與德國，出口至美國僅須繳15%基本關稅。

中國是輸家？還是最後的贏家？

儘管中國對美出口有所下降，但也在積極開拓其他市場。專家警告，川普高舉關稅旗幟的同時，也可能將美國推向「全球貿易孤島」，反而讓中國成為更穩定、可靠的經濟夥伴。

川普原意在於扶植美國製造業，但結果卻讓國內工廠面臨更高生產成本、國際競爭力下滑，加上加拿大出現抵制美貨聲浪、印度也因俄油問題對美不滿，美國在全球的經貿地位恐面臨孤立風險。

前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）直言，「這套策略的真正贏家，名字叫做習近平。」