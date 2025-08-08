台積電豁免也沒用？川普半導體關稅「重創台灣」　彭博：出口減34%

▲川普公布半導體關稅，不過詳細政策仍未明朗，外界關注台積電是否受影響。（組圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

經濟學家警告，美國總統川普揚言針對半導體進口課徵高達100%關稅，不僅可能會再度引發晶片短缺，也可能對仰賴晶片出口的台灣經濟造成嚴重衝擊。即使台積電部分產品獲得豁免，但整體晶片出口受限仍恐引發台灣對美出口驟減34%，並在中期拖累國內生產毛額（GDP）約1%，若無豁免情況下衝擊恐擴大至2.5%。

根據《彭博社》，目前關於川普所提晶片關稅的實施細節仍有限，包括稅率範圍、實施時間，以及是否對蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等在美投資企業給予豁免，皆尚未明朗。不過，美國4月11日的半導體對等關稅豁免清單指出，未來可能適用關稅的產品涵蓋個人電腦、智慧型手機等多項電子商品，這些商品在2024年占台灣對美出口總額逾六成。

考量高度不確定性，彭博經濟學家以「25%有效稅率」進行情境分析。此假設以100%關稅為前提，推估台灣有75%出口晶片可獲豁免，剩餘25%將面臨全面關稅衝擊。在這情況下，台灣對美商品的整體關稅稅率將由目前的9.2%提高至25.1%，遠高於去年的平均0.9%。

報導推估，若以25%全面關稅作為基準，未來五年台灣對美晶片出口恐下滑逾50%；若再進一步計算100%關稅全面實施的可能性，剩餘出口恐再縮水，總減幅達75%。若僅有四分之一出口晶片適用100%關稅，總出口也將減少約20%，對美整體出口減少12%，台灣GDP恐下滑1%。

此外，若川普的關稅政策延後實施，反而可能促使業者提前備貨、加速出貨，有望短期內拉抬台灣第三季經濟表現。不過報導也強調，若最終僅有限豁免或全無豁免，台灣對美出口恐驟減34%，GDP中期損失最高可達2.5%。

彭博提醒，目前台灣出口至美國的晶片幾乎享有零關稅優勢，有助提升競爭力並帶動經濟動能，一旦失去零關稅優惠，恐擴大對製造業與出口的全面衝擊，後續發展仍須密切觀察美方政策走向。